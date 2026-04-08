Carme Ballesteros: “L’únic secret és entrenar moltíssim”

L’atleta terrassenca Carme Ballesteros Rosa va ser considerada a la darrera edició de la Gala de l’Esport amb el trofeu a la millor esportista màster. Amb 58 anys, continua prenent part en tota mena de curses en l’àmbit tant català com espanyol.
Què vas sentir en rebre un premi tan important de la teva ciutat? Un orgull brutal. És un reconeixement molt important. Terrassa és una ciutat amb moltíssims esportistes màster en totes les disciplines i això fa que estigui encara més orgullosa d’haver rebut aquesta estatueta. Estic molt orgullosa de tot plegat.
Quin és el secret d’estar tan en forma als 58 anys? Tenir molta constància i perseverança, no rendir-se mai. Si et fa mal qualsevol cosa, has de sortir igualment a entrenar. Jo surto cada dia a les 6.30, nevi, plogui, faci fred o faci calor. Aquest és el secret, entrenar moltíssim. No n’hi ha cap altre. Sense entrenar és impossible mantenir un bon nivell.
Amb quin moment de la teva llarga trajectòria et quedaries? L’any 2003 vaig ser campiona de Catalunya a la Marató de Barcelona i vaig aconseguir baixar de les tres hores. Vaig fer marca personal.
Et queden encara molts reptes per endavant? De moment, segueixo fent coses que són ben diferents. Tinc 58 anys i no em queda massa corda, però mentre pugui continuaré competint.
Sempre et veiem al capdavant de les curses. Sí. Jo participo sempre en la categoria de veteranes, però en moltes ocasions aconsegueixo fer podi en la general femenina. Continuo buscant nous reptes i participant en totes les curses que se’m posin per davant.
Estàs provant sort també en curses més dures i exigents. Sí. Són reptes que m’agraden, especialment les Spartans. Són proves molt exigents i variades. M’agrada combinar diferents superfícies i formats, com pista, maratons, “trail” i curses de muntanya.
Es va imposar a la cursa per l'autisme de Piera
Les curses populars són una de les grans especialitats de l’atleta. Diumenge es va adjudicar la victòria en la primera edició de la cursa solidària per l’autisme, que es va celebrar a la localitat de Piera. Ballesteros va ser la primera de la classificació femenina després de completar els tres quilòmetres del recorregut amb un registre de 13 minuts i 8 segons. La recaptació servirà per donar suport a nens amb TEA.