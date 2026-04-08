El camí que resta per tocar la permanència

Amb el partit pendent que correspon a la jornada 28, al San Cristóbal li resten sis compromisos per mirar de segellar la permanència, l’objectiu marcat per a aquesta temporada. Tres dels sis encontres són contra equips que encara aspiren a classificar-se per al “play-off” per pujar a la Segona Federació mentre que un, el Manresa, també opta clarament a l’única plaça que atorga l’ascens directe. Els parroquials, tretzens amb 32 punts, amb un partit per disputar, i a quatre de les posicions de descens directe a Lliga Elit, miren de reüll la situació a la categoria superior i els possibles descensos compensats.
Cal recordar que, la passada campanya, els de Cristian García van acabar la fase regular de la lliga a la quinzena posició, amb 38 punts, però el descens del Cornellà el condemnava a baixar de categoria. Finalment, l’ascens del Girona “B” per la via de la promoció, va salvar els terrassencs, que van mantenir-se una temporada més a la Tercera Federació.
En aquests moments, qui ho té més complicat per salvar-se a la Segona Federació és l’Atlètic Lleida que, en aquests moments, i quan manquen quatre jornades per acabar la lliga regular, és setzè, amb 27 punts, i amb la salvació gairebé impossible, que té a nou punts de distància. L’altre conjunt català implicat en la lluita per a la permanència, l’Olot, de moment se salvaria, ja que actualment és onzè, amb 37 punts. Tot i això, no ho té resolt i té la plaça de promoció de descens a Tercera Federació a només dos punts.
La darrera posició
El pròxim adversari dels de Cristian García és un Lleida que ocupa la darrera posició de la classificació, amb 22 punts i que no pot fallar més si vol assolir la permanència. L’altre rival que té lluny les places de “play-off” dels que els queden als parroquials és l’Europa “B”, onzè amb 36 punts i a vuit punts de les places de descens. L’enfrontament serà a la penúltima jornada de lliga, en el municipal de Ca n’Anglada.
La resta de contrincants que tindrà el San Cristóbal no estan classificats per al “play-off”, però el tenen a prop. L’Escala, el dijous dia 16 d’abril rebrà als egarencs en el partit que es va ajornar en el seu dia per previsió de fortes ventades a la zona. Els empordanesos tenen 40 punts, a sis de la cinquena plaça, la darrera per jugar la promoció per pujar, i que ocupa el Vilanova. Tona (40) i FE Grama (41), són els altres.