El camí que resta per tocar la permanència

El San Cristóbal, que encara no ha pogut segellar la seva salvació, ha de disputar sis partits per finalitzar la lliga regular, amb la mirada de reüll als descensos compensats

  • Raúl Ferrer, Carlos Olmo, Mario Cantí i Ricki en l’últim partit de l’equip disputat a casa -

Publicat el 08 d’abril de 2026 a les 18:08

Amb el partit pendent que correspon a la jornada 28, al San Cristóbal li resten sis compromisos per mirar de segellar la permanència, l’objectiu marcat per a aquesta temporada. Tres dels sis encontres són contra equips que encara aspiren a classificar-se per al “play-off” per pujar a la Segona Federació mentre que un, el Manresa, també opta clarament a l’única plaça que atorga l’ascens directe. Els parroquials, tretzens amb 32 punts, amb un partit per disputar, i a quatre de les posicions de descens directe a Lliga Elit, miren de reüll la situació a la categoria superior i els possibles descensos compensats.

Cal recordar que, la passada campanya, els de Cristian García van acabar la fase regular de la lliga a la quinzena posició, amb 38 punts, però el descens del Cornellà el condemnava a baixar de categoria. Finalment, l’ascens del Girona “B” per la via de la promoció, va salvar els terrassencs, que van mantenir-se una temporada més a la Tercera Federació.

En aquests moments, qui ho té més complicat per salvar-se a la Segona Federació és l’Atlètic Lleida que, en aquests moments, i quan manquen quatre jornades per acabar la lliga regular, és setzè, amb 27 punts, i amb la salvació gairebé impossible, que té a nou punts de distància. L’altre conjunt català implicat en la lluita per a la permanència, l’Olot, de moment se salvaria, ja que actualment és onzè, amb 37 punts. Tot i això, no ho té resolt i té la plaça de promoció de descens a Tercera Federació a només dos punts.

La darrera posició

El pròxim adversari dels de Cristian García és un Lleida que ocupa la darrera posició de la classificació, amb 22 punts i que no pot fallar més si vol assolir la permanència. L’altre rival que té lluny les places de “play-off” dels que els queden als parroquials és l’Europa “B”, onzè amb 36 punts i a vuit punts de les places de descens. L’enfrontament serà a la penúltima jornada de lliga, en el municipal de Ca n’Anglada.

La resta de contrincants que tindrà el San Cristóbal no estan classificats per al “play-off”, però el tenen a prop. L’Escala, el dijous dia 16 d’abril rebrà als egarencs en el partit que es va ajornar en el seu dia per previsió de fortes ventades a la zona. Els empordanesos tenen 40 punts, a sis de la cinquena plaça, la darrera per jugar la promoció per pujar, i que ocupa el Vilanova. Tona (40) i FE Grama (41), són els altres.

