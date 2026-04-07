Mustafa Chadlioui Harafi: “Vull dur el nom de Terrassa el més alt possible”

Amb només 18 anys d’edat, el boxejador terrassenc del Boxing Club Terrassa Mustafa Chadlioui Harafi es va estrenar el passat mes de febrer com a professional. S’ha proclamat ja tres vegades campió d’Espanya, en les categories “schoolboys”, júnior i jove. Havent deixat ja enrere aquesta darrera categoria, Chadlioui prepara ja el seu segon combat professional del dissabte 25 d’abril.
T’esperaves recollir el trofeu de millor esportista promesa de l’any? Sempre s’ha d’anar preparat pel que pugui passar. Per sort, tot ha sortit bé. Fa un parell d’anys, amb 16 anys, ja vaig venir a la Gala de l’Esport. Estàvem nominats pel projecte Educaboxing. Aquesta vegada he pogut guanyar.
L’any 2025 va ser molt positiu per a tu en tots els sentits. I tant! Vaig ser campió d’Espanya, del Boxam i també bronze europeu. També vaig poder sumar experiència amb la selecció espanyola. Va ser el meu últim any dins de la boxa amateur. Aquest any ja he debutat com a professional.
Quin d’aquests èxits t’ha fet més il·lusió? Tots van ser importants. Per sort, vaig poder pujar al podi en tots ells. L’or al Campionat d’Espanya va ser fantàstic, però també valoro molt el bronze assolit a l’Europeu d’Armènia. És quelcom molt complicat.
Com recordes el combat del teu debut, al febrer? Vaig guanyar per KO tècnic. Penso que va anar força bé. Va ser un dia molt especial. I a més, a casa.
El dissabte 25 d’abril faràs el segon. Què n’esperes? Estic fent una molt bona preparació gràcies als patrocinadors i a la gent que m’ajuda. Espero que vagi tan bé com el primer. Intentaré donar el millor espectacle possible a tots els que vindran a donar-me suport.
Hi ha molta diferència entre els combats amateurs i els professionals? Hi ha una diferència notable. És molt més exigent i m’hi he d’anar acostumant de mica en mica. Són més assalts i vas sense casc. Es tracta d’anar creixent.
On et veus d’aquí a cinc anys? Si Déu vol, aixecant el títol de campió del Món. Intentaré guanyar tants combats com pugui, tants títols com pugui. Vull dur el nom de la meva ciutat, Terrassa, el més aly possible dins de l’àmbit de la boxa professional.