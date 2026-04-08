Deu egarencs aspiren als Hockey Golden Awards

Aquest dijous s’acaba el termini per participar en les votacions dels Hockey Golden Awards, que entregarà la Federació Espanyola de Hockey el divendres 24 d’abril a les 21 hores a l’auditori de la Unió Santcugatenca coincidint amb la celebració de la Copa del Rei i de la Reina que tindrà lloc d’aquí a dues setmanes a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat en una gala oberta al públic.
Els guardons estan distribuïts en vuit categories, sis per a jugadors, una per a entrenadors i una per a àrbitres. Els nominats han estat proposats per l’àrea esportiva de la Federació, que determinarà el 60% del resultat final. El 40% restant sortirà de les votacions dels aficionats.
Deu dels 31 nominats són terrassencs. En categoria masculina, els egarencs Pepe Cunill, Marc Miralles i Xavi Gispert aspiren a endur-se l’Stick d’Or juntament amb Guillermo Fortuño. En la categoria Promeses d’Or està nominat el terrassenc Pol Cabré-Verdiell, juntament amb Bruno Font, Aleix Bozal i Pablo Román. Pel que fa als porters, el terrassenc Jan Capellades aspira als Guants d’Or al costat de Rafa Revilla i Luis Calzado.
En categoria femenina, aspiren a l’Stick d’Or Patricia Álvarez, Candela Mejías, Lucía Jiménez i Coti Teves. Les porteres locals Mariona Girabent i Clara Pérez es jugaran els Guants d’Or amb María Tello i Jana Martínez i l’egarenca Estel Petchamé buscarà el guardó de millor promesa amb Teresa Lima, Ivet Martí i Paula Jiménez. Pel que fa als entrenadors, Ramon Sala i Joan Vidal tenen com a aspirants Edu Aguilar i Pablo Usoz. Pel que fa als àrbitres, l’egarenc Màrius Cuadrat se la jugarà amb Paul Salvati, Ana Ortega i Gema Calderón.