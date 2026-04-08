La 25a edició del TEEH se celebrarà del 3 al 5 de juliol

D’aquí a menys de tres mesos, entre el divendres 3 i el diumenge 5 de juliol, les instal·lacions del CD Terrassa acolliran la 25a edició del Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH) que organitza el CD Terrassa. Aquest esdeveniment, que arribarà enguany al seu primer quart de segle de vida, s’ha convertit en tota una referència internacional en el marc de la formació esportiva. En el decurs de les tres jornades, nens i joves de les categories entre prebenjamins fins a cadets (de 8 a 16 anys) compartiran hockey i lleure amb equips de primer nivell tant de Catalunya com de la resta de l’Estat, així com amb equips arribats de diversos països europeus, com França, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Anglaterra. Segons les edats, es disputaran partits de 3x3, 6x6, 7x7, 9x9 i 11x11.
Un any més, la proposta del TEEH va més enllà dels partits i aposta per crear un entorn de convivència entre els participants. Els equips que ho desitgin tindran la possibilitat d’allotjar-se dins les instal·lacions de les Pedritxes, on s’habilitarà una zona d’acampada. Es prepararan, a més, diferents activitats paral·leles pensades tant per als joves esportistes com per a les seves famílies.
Sessions de tecnificació
A més, el programa d’enguany inclou sessions de tecnificació de hockey, adreçades a tots aquells jugadors que vulguin reforçar aspectes clau del joc, com la tàctica, la tècnica i la presa de decisions. Exerciran com a entrenadors jugadors amb experiència internacional.
Entre les activitats d’aquesta 25a edició destaca la Burger Party de dissabte al vespre, amb música i DJ. Enguany el primer entrenador de cada equip no haurà de pagar la seva inscripció. Les inscripcions es tancaran el dia 15 de maig. N’hi ha de tres tipus: 75, 85 i 189 euros.