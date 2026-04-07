El Terrassa FC té quatre partits per aspirar a tot

Són quatre partits que, com resa el tòpic en el món de l’esport i molt sovint en el futbol, seran quatre finals per al Terrassa FC en el seu objectiu de colar-se entre les places per disputar el “play-off” per pujar a la Primera Federació. Tots quatre, a més, contra rivals directes: Alcoyano, Atlético Baleares, Poblense i Reus Reddis. Amb el primer lloc, cosa que permet l’ascens directe, molt aferrat pel Sant Andreu, resten quatre places per a la promoció i els d’Oriol Alsina tenen a només un punt la cinquena, ara propietat del conjunt reusenc.
Experts egarencs com els extècnics del Terrassa FC Pepe Delgado o Miquel Olmo i el periodista Carles Tost, que segueix al conjunt terrassenc per tot el país per narrar en directe els partits, a través de la Ràdio Municipal de Terrassa, analitzen la situació i el que pot passar en aquests quatre compromisos que li queden a l’equip.
“Per il·lusió i ganes, no quedarà”, assegura Delgado, actual secretari tècnic del primer equip del AE Prat, que també té molt clar que el Terrassa FC és el que té “el pitjor calendari, perquè tots els enfrontaments són amb els equips de dalt, que ara tots estan molt forts i tots volen” fer “play-off”. Olmo, director esportiu, agent FIFA i empresari, assegura que el Terrassa FC és l’equip dels que aspiren al “play-off” que “de llarg, té el pitjor calendari”. Tot i això, confia en l’equip i està “esperançat” i creu que tot es pot decidir a la darrera jornada a casa, quan els d’Alsina rebran el Reus Reddis.
Tost, per la seva banda, recorda que “després de la jornada 30, la temporada passada el Terrassa FC estava amb 45 punts, els mateixos que té aquesta temporada, però estava a dos punts de la cinquena plaça i aquest any està només a un. Veig un final de temporada apassionant”. El periodista admet que el Terrassa FC “té el calendari més complicat”, però aquesta circumstància, alhora, també pot ser decisiva “si és capaç de tirar aquests partits endavant”.
Bona part del futur
El matx de diumenge al camp de l’Alcoyano pot determinar bona part del futur d’un conjunt egarenc que, com recorda Delgado, està “debilitat a causa les lesions” i això es pot notar en el tram final de la temporada. El darrer compromís a l’Estadi Olímpic, enfront del Reus Reddis, pot ser decisiu, segons l’exentrenador del Terrassa FC.
“En teoria, és el rival del Terrassa FC i dependrà del que faci abans el Reus, que tampoc va molt sobrat”, afirma Delgado. La clau, no obstant això, pot estar a El Collao aquesta pròxima jornada. “El partit d’Alcoi d’aquesta setmana és clau. Si no es perd allà, es pot mantenir la il·lusió”, sosté.
Olmo, altrament, avisa que, habitualment, “el vertigen fa que a les últimes jornades hi hagin sorpreses finals” i, Sant Andreu i Atlético Baleares a part, és del parer que les tres places que resten se les repartiran Alcoyano, Poblense, Reus Reddis, Barça Atlètic o Terrassa FC. Tost, per la seva part, preveu un partit “duríssim” al camp de l’Alcoyano aquest diumenge. “El Terrassa FC haurà de fer un tram final gairebé immaculat, gairebé perfecte per assolir” una de les places de “play-off”.
El periodista veu a Poblense i Reus Reddis que estan “punxant molt en aquestes últimes setmanes. I, a més, tots dos han de passar per l’Olímpic. Això pot ser fonamental”. Olmo comenta que la capacitat del cos tècnic i la seva experiència també pot ser de gran ajuda per a l’equip terrassista.
“Alsina té una magnífica trajectòria com a entrenador i amb el Pere Tarradellas estan fent una gran feina i confio en la seva experiència que, en aquests casos, val molt”, manifesta. Delgado també declara que “hem d’aplaudir a Alsina pel que ha aconseguit amb aquest equip, la transformació que ha fet, que no era fàcil”.
Diversos candidats a completar el quadre
L’empat del Terrassa FC a l’Estadi Olímpic de la passada jornada contra el Girona “B”, a efectes de classificació, no va suposar cap contratemps. Els d’Oriol Alsina, a manca de la disputa dels quatre últims encontres de la lliga regular, es mantenen a un punt de la cinquena posició de la classificació, la darrera que dona dret a participar en el “play-off” d’ascens. Els quatre adversaris que resten, Alcoyano, Poblense, Atlético Baleares i Reus Reddis, són de la part alta i també aspiren a la promoció per pujar a Primera Federació, tenint en compte que el líder, el Sant Andreu, té 63 punts i té el segon a nou punts de distància.
Per sota del conjunt terrassista, setè amb 45 punts, encara podrien dir la seva Girona “B” i Espanyol “B”, que han sumat fins ara 41 punts i estan a cinc de la cinquena plaça. El Terrassa FC està lluny de la segona plaça, que pertany a l’Atlètico Baleares, amb 54 punts i té més a prop el tercer, el Poblense (50 punts), l’Alcoyano (49 punts) i el Reus Reddis (46 punts). Per sobre, empatat a punts, però amb el “goal average” particular guanyat, hi ha el Barça Atlètic. La cinquena posició, doncs, és la que es preveu més assequible per als d’Alsina.
Des de la creació de la Segona Federació, el cinquè lloc, el darrer del tren cap a la lluita per l’ascens, ha costat més o menys, depenent de cada temporada. La 2021-2022, la de l’estrena, el cinquè va ser el Lleida i va sumar 52 punts. La següent, la 2022-2023, va ser per a l’Espanyol “B”, que va obtenir 53 punts mentre que la 2023-2024 ja va ser més cara i el Lleida va aconseguir 58 punts. La passada, la 2024-2025, la cinquena plaça va ser per al Torrent, que va sumar 55 punts.
Les previsions
Carles Tost, periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, veu el Sant Andreu com a primer indiscutible i l’Atlético Baleares pràcticament classificat per al “play-off”. “Alcoyano i Barça Atlètic, per calendari i per potencial i per nom, crec que també seran dos equips que estaran al ‘play-off’. La darrera plaça se la disputaran Poblense, Reus i Terrassa”, apunta.
Miquel Olmo, director esportiu, agent FIFA i empresari, diu que, més amb el cor que amb el cap, veu al Sant Andreu pujant i al “play-off” a Atlético Baleares, Alcoyano, Barça Atlètic i Terrassa FC. Pepe Delgado, secretari tècnic del primer equip del AE Prat, també opina que Sant Andreu i Atlético Baleares ho tenen gairebé assegurat, un l’ascens i l’altre el pas al “play-off”. De la resta de places de la promoció, considera que hi seran Poblense i Barça Atlètic i la darrera dependrà del que li passi al Terrassa FC amb Alcoyano i Reus Reddis.