“El Terrassa és un repte molt bonic”

Per la seva contrastada capacitat golejadora i pel fet que ha aconseguit tres ascensos en les últimes quatre temporades, Marcos Mendes s’ha convertit en un dels fitxatges més il·lusionants del Terrassa FC de cara a la temporada 2026-2027. És una aposta important del club per un davanter referent i que aporti encara més potència a la línia atacant.
Tot i que sobre la taula tenia ofertes d’altres clubs, finalment es va decantar pel Terrassa FC. “Al final, és el que apostava més fort, el que va mostrar més interès i tampoc m’ho vaig pensar molt i vaig optar per venir aquí perquè és un bonic repte”, ha manifestat el davanter. Ha recordat que l’equip, en tota la seva trajectòria a la Segona Federació mai ha pogut jugar la promoció d’ascens i també l’atrau i ajudar que l’equip “jugui la promoció”.
“Vinc aquí amb moltes ganes i amb molta il·lusió”, ha apuntat, i s'ha definit com un jugador “amb un perfil lluitador”, si bé, “els davanters vivim per i per als gols, però se’ns valora també el treball, perquè si no marco gol, puc fer que el company del costat el marqui. Un dia pots estar encertat de cara a la porteria, un altre dia no, i jo soc dels que sempre, mentre vesteixi aquesta samarreta, sempre em barallaré dins del camp”, ha assegurat.
Notar la pressió
Sobre si l’equip pot notar la pressió d’haver d’estar a dalt per l’esforç econòmic que s’ha fet des de la propietat, Marcos Mendes diu que “la pressió ens l’hem de posar nosaltres mateixos i no hem de descentrar-nos” i afegeix que “a l’afició, evidentment, si tu respons a les expectatives que tenen, amb el fitxatge de futbolistes de categoria superior, nosaltres intentarem respondre en el camp i fer el millor possible”.
Per al davanter de Guinea-Bissau, “és primordial el vestuari, la companyonia i enguany s’han fet bastants fitxatges i la meitat de la plantilla som nous i d’això es tracta, de conèixer-nos”, ha comentat. Marcos Mendes ha afirmat que “a penes portem una setmana d’entrenament i estem en fase d’adaptació, de conèixer-nos, de com juga el company del costat i sobretot la clau és la companyonia, fer un bon vestuari a nivell humà, que sigui sa, per intentar entendre’ns i és l’única manera d’aconseguir l’objectiu”.
Ha destacat la importància d’anar pas a pas perquè res serà fàcil. “L’objectiu és clar, però que això és molt llarg i hem d’intentar fer les coses bé des de la calma, des de la pausa, amb cap”, ha declarat. I del tècnic Oriol Alsina ha detallat que és un entrenador que “deixa que el jugador sigui com és i ens demana ser nosaltres mateixos i això és important”.
Alsina, satisfet amb la primera setmana
Oriol Alsina, entrenador del Terrassa FC, s'ha mostrat molt satisfet amb la primera setmana de treball de la pretemporada. “Els jugadors estan treballant molt bé, estic molt content. Ara mateix el que importa és agafar una bona preparació física i el que són els conceptes, encara trigarà una miqueta”, ha apuntat, afegint que “la il·lusió, les ganes de treballar, l’aura que estan transmetent és molt bona”. La idea és, la setmana que ve, “profunditzar una miqueta més” en aspectes del joc, però “sense deixar l’aspecte físic que ara mateix és el més important” per preparar el partit de dimecres al camp de l’Escala.