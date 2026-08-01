“El nostre objectiu és la salvació”

El San Cristóbal va començar els entrenaments de la pretemporada dilluns passat, encara amb alguns jugadors amb permís de vacances. El tècnic Cristian García està treballant aquests dies amb tots els disponibles, més alguns jugadors a proves i alguns procedents del juvenil de l’entitat parroquial. L’entrenador egarenc ha manifestat la seva satisfacció amb la plantilla que s’ha pogut configurar.
“Sempre que comencen la temporada nova, un té il·lusió de millorar la temporada anterior i la veritat és que estem contents amb el mercat que hem fet d’estiu”, ha explicat Cristian García. Respecte a què s’ha millorat respecte a la plantilla de la passada campanya, el tècnic parroquial ha assegurat que “sobretot crec que la zona de dalt. Partim ara ja amb Jordi Ranera d’inici, amb Kemo i amb Pime i són tres jugadors que ens permetran fer un salt de qualitat a nivell ofensiu”.
La plantilla, en principi, està tancada i l’entrenador del San Cristóbal ha subratllat que “hem signat el que realment volíem i també, realment, el que podíem. I, a partir d’aquí, la plantilla avui dia està tancada”. Cristian García ha detallat que “la veritat és que la plantilla s’ha rejovenit bastant, crec que tenim de mitjana 25 anys. I això és, una mica, el que busquem per al San Cristóbal”. “Enguany crec que hem renovat onze o dotze jugadors. I a partir d’aquí, volem continuar millorant en el temps i que es creï un bon grup de treball amb els veterans que s’han volgut quedar i els de la temporada passada, per seguir una mica la idea de l’any passat, millorant els registres que hem tingut”, ha declarat el tècnic.
Element rellevant
Un element rellevant pot ser la continuïtat de l’experimentat centrecampista Àlex Fernández, que no va poder participar molt l’any passat per una lesió llarga. “És un jugador que al final de la campanya passada ens va donar molt. A part del que pot aportar a nivell futbolístic, crec que a nivell humà ens dona moltíssim”, ha dit Cristian García. “Espero, que l’acompanyi el tema de les lesions, que pugui gaudir l’any íntegre de futbol i segur que ens aportarà moltes coses”, ha afegit.
L’objectiu és el de sempre, la permanència en una categoria molt complicada com és la Tercera Federació. “Si vas mirant els equips, crec que està cada vegada més professionalitzada. Estem en una categoria bonica per a competir”, ha afirmat. “El nostre objectiu sabem que és la salvació. Si ens salvem faltant altres jornades, doncs molt millor. La prioritat és arribar al primer partit de Lliga en les millors condicions i intentar fer 42 punts l’abans possible”.