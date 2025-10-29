Ariadna Costa, subcampiona del prestigiós torneig Sand Series

La jugadora matadeperenca del Club Deportiu Terrassa Ariadna Costa (21 anys) es va proclamar subcampiona del prestigiós torneig internacional Sand Series, celebrat a la localitat brasilera de Ribeirao Preto, a l’estat de Sao Paulo. La prova era puntuable per al World Tour de tennis platja.
Formant parella amb la italiana Veronica Casadei, la matadeperenca es va enfrontar a la gran final del torneig a la parella formada per les brasileres Sofia Chow i Vitoria Marchezini, número dos del rànquing mundial, que es van imposar per 6/4 i 6/2.
Segona final de la temporada
Es tracta de la segona vegada que Costa arriba a una final del circuit aquesta temporada, la quarta de la seva carrera, consolidant-se com una de les grans promeses europees d’aquesta disciplina. A semifinals, Costa i Casadei van imposar-se per 6/1 i 6/2 a les russes Elizaveta Kudinova i Anastasia Semenova. Abans, en els quarts de final, s’havien desfet de les actuals números 1 del món, les italianes Giulia Gasparri i Ninny Valentini per 7/6 (8), 4/6 i 10/8. Ariadna Costa acumula enguany tres finals internacionals i un títol, el BT200 de Cervia, a Itàlia.