Arnau Bartés es corona campió a La Nucía

El pilot de l'equip Vallpark Motors Arnau Bartés es va proclamar campió de la segona edició de la Copa Hyundai i20N Rallye després de la darrera prova de la competició celebrada a la localitat alacantina de La Nucía. Amb la copilot Melisa Lorenzo van obtenir la tercera posició i en van tenir prou per endur-se el títol.\r\n\r\nBartés afrontava aquesta última cita del campionat amb 24,50 punts de renda sobre el segon a la classificació, l'equip format per Adrián Vázquez i Manuel Estévez, que es van imposar a La Nucía. L'ullastrellenc, en cas de triomf del seu màxim competidor, en tenia prou amb una tercera posició per adjudicar-se el títol, i així va ser. La segona posició a la prova a terres alacantines va ser per a l'equip format per Adrián i Andrés Blanco.\r\n\r\nBartés i Lorenzo van fer una cursa molt intel·ligent, sense arriscar en excés, tenint en compte la seva abundosa renda a la classificació. Van competir durant els dos dies de competició amb un ritme força regular i van saber assegurar-se un lloc en el podi que els conduïa cap al campionat. Vázquez i Estévez havien de guanyar per aspirar al títol, però la tercera plaça de l'equip Vallpark Motors va determinar els campions definitius.\r\n