El San Cristóbal resol a la primera meitat i venç al Vilassar

El San Cristóbal ha superat per 0 a 2 al Vilassar de Mar en el municipal Xevi Ramon en un encontre que ha quedat decidit en els primers 45 minuts. Dos gols dels de Cristian García a la primera meitat han estat suficients per a la victòria, la segona consecutiva dels parroquials després de vèncer la passada jornada a casa contra el Mollerussa.
El primer temps ha finalitzat amb un 0 a 2 favorable als terrassencs, que han deixat el resultat enllestit. Els parroquials han ofert una molt bona imatge i han controlat durant tota l'estona. Bafode, en el minut 8, ha tingut la primera opció per als visitants, però el seu xut ha sortit alt. En el minut 28, Konu, el màxim golejador del San Cristóbal, ha establert el 0 a 1, després de rebre un bon servei de Mario Cantí. Sense temps per reaccionar, els maresmencs han encaixat el 0 a 2, en aquesta ocasió per mitjà del capità Mario Cantí, en el minut 33 de partit, i amb una potent rematada dins de l'àrea. Abans del descans, Marc Río ha disposat d'una ocasió que no ha pogut concretar.
A la segona meitat, els locals han intentat refer-se i han dominat una bona estona, però els parroquials han sabut defensar-se amb ordre. En el minut 68, Konu ha pogut aconseguir el tercer del San Cristóbal, amb una rematada dins de l'àrea que ha sortit per sobre del travesser de la porteria defensada per Biel Escribano. En el minut 71, el Vilassar de Mar ha tingut la millor oportunitat per escurçar diferències, amb un llançament de penal que ha comès Joan Cervós, però el llançament s'ha estavellat en el travesser de la porteria visitant.
Fins a la conclusió, el San Cristóbal ha fet el partit que més li convenia per als seus interessos i ha sabut conservar la seva renda fins que l'àrbitre ha xiulat el final. Ha sigut el primer partit del San Cristóbal amb la porteria a zero. El pròxim compromís de l'equip de Cristian García serà diumenge vinent, en el municipal de Ca n'Anglada, i amb el conjunt de l'Escala com a adversari.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Raúl Ferrer, Joan Cervós, Guillem, Hugo García, Marc Río, Mario Cantón, Bafode i Konu. Després han entrat Pual, Ricki, Carlos Olmo, Adrià Alsina i Marc Mujal.