Un gol de Sofía Rogoski dona els tres punts a l'Atlètic a la lliga femenina

L'antepenúltima jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha deixat dues derrotes i una sola victòria per als tres equips terrassencs. A Can Salas, l'Atlètic Terrassa s'ha imposat per 1 gol a 0 al Tenis de Santander. La davantera internacional Sofía Rogoski ha fet l'única diana del matx al minut 36.
En el gran duel de la jornada, el Club Egara ha encaixat la primera derrota de l'exercici. Tot i fer un molt bon partit, ha perdut per 3 a 2 al camp del Club de Campo, que li ha pres la primera posició. Les de Joan Vidal s'han posat per davant en el marcador al minut 9 gràcies a un gol de Marta Grau. En la següent acció, Lucía Monsalve ha empatat. No hi ha hagut més gols fins als dos minuts finals, que han estat frenètics. Al 58, Mireia Herreros ha situat l'1 a 2 a l'electrònic. Quan semblava que la proesa era ja una realitat, dos gols de penal-córner de Candela Mejías i María López han significat el 3 a 2 definitiu.
Per la seva banda, el CD Terrassa ha caigut per 2 a 0 a les Canàries davant del Taburiente i segueix sense conèixer la victòria. Les d'Stefi Piris han encaixat dos gols en els cinc minuts finals, obra d'Aldana Boxer i Micaela Andrade.
El Club de Campo és el nou líder de la lliga femenina amb 24 punts, seguit de l'Egara amb 22, el Sanse Complutense i l'Atlètic amb 19. El cinquè és el Júnior, ja a cinc punts de distància. Continua penúltim el CD Terrassa, amb només dos punts.