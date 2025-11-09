El record a Pau Dinarès Jordà, el jugador del Club Egara que va morir diumenge passat als 22 anys, ha sobrevolat el partit de la novena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey. Companys, amics i seguidors del conjunt del Pla del Bon Aire s'han trobat per rendir-li homenatge en una jornada especialment intensa i emotiva. Els jugadors de l'Egara (i també del Júnior) han col·locat roses blanques al córner que ja duu el seu nom. En acabar el matx, els seus pares i la seva germana han baixat al terreny de joc per abraçar-se amb els membres de l'equip, que ha derrotat per 5 a 4 al Júnior de Sant Cugat en un duel intens i vistós. Ho han fet en el nom del Pau.
Pel que fa a l'estrictament esportiu, els d'Oriol Torras s'han posat dues vegades per davant en el marcador gràcies als gols d'Albert Serrahima i Ferran Muñoz. A dos minuts pel descans, Pere Amat ha retallat distàncies. L'Egara s'ha bolcat en atac a la segona meitat. Li ha tocat patir. El francès Hugo Verrier ha fet l'1 a 3, però Pol Torres ha retallat distàncies de nou de penal-córner. Un altre penal, aquest d'Aleix Bozal, ha significat el 2 a 4 per al Júnior.
Però els d'Andrew Wilson s'ho han cregut i s'han endut tres punts d'or gràcies a un parcial de 3 a 0 en el darrer quart d'hora de joc. Àlex Broto ha fet el tercer dde panl, Pere Amat ha empatat d'stroke i Pol Torres ha fet embogir la graderia anotant, també de penal, quan faltaven cinc minuts per acabar.
D'altra banda, l'Atlètic no ha tingut problemes per golejar a domicili el Taburiente amb dos gols de Marc Escudé, un d'Arnau Gutiérrez, un de Quim Malgosa i un de penal de Nacho Nepote.
El CD Terrassa ha caigut a casa per 1 a 2 davant del Tenis, un rival directe en la classificació per a la Copa del Rei. El visitant Isaac Hoolbrroke ha fet el 0 a 1 als 29 segons, però al minut dos, Pau Petchamé ha empatat d'stroke. Al 41, el visitant Joaquín Puglisi ha anotat el gol de la victòria dels de Santander.
El Polo segueix líder amb 25 punts, l'Atlètic és tercer amb 19 i l'Egara cinquè amb 18, mentre que el Terrassa continua vuitè amb vuit punts.