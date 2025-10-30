Arnau Bartés té el títol de la Copa Huyndai molt més a prop

Arnau Bartés té el títol de campió de la Copa Hyundai i20N Rallye 2025 molt més a prop després d’imposar-se al RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. El pilot de l’equip Vallpark Motors, amb la seva copilot Melisa Lorenzo, van saber gestionar molt bé el ritme de competició i es van mostrar molt efectius. Ara, l’ullastrellenc lidera la classificació amb una renda de 24,5 punts respecte al seu perseguidor, Adrián Vázquez, a falta de la darrera prova de la temporada, que serà el cap de setmana del 7 i 8 de novembre, a La Nucía.
Bartés i Lorenzo es van endur quatre de les sis cronometrades disputades durant aquest RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. El pilot d’Ullastrell, a més, es va adjudicar el seu primer triomf absolut en el Campionat de Catalunya d’Asfalt. “Estem molt contents de guanyar a casa. Ha estat un ral·li difícil i estrany alhora, molt a l’esprint”, va assenyalar Bartés.
“Ens hem endut la victòria de la Copa Hyundai, i també del campionat català, així que més contents, impossible. Vull felicitar a tot l’equip, al meu copilot, la Melisa, que ha fet un treball excepcional, i agrair a tota la gent que ha estat donant-nos suport, com sempre”, va afegir.