El CST participa a la jornada "+20 anys de mediació en organitzacions de salut: 2004-2026"

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha estat un dels protagonistes de la jornada “+20 anys de mediació en organitzacions de salut: 2004-2026”, celebrada aquest mes de gener a la Universitat de Barcelona coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació. La trobada va servir per fer balanç de més de dues dècades del Projecte de Mediació Sanitària i posar en valor el paper pioner del CST en aquest àmbit.
La directora de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST, Isabel Arrieta, va participar en la jornada en representació de la primera entitat sanitària que va incorporar una Unitat de Mediació Sanitària (UMS), a finals de 2004, gràcies a un conveni amb l’Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona. L’acte va ser inaugurat pel rector de la UB, Joan Guàrdia, i va comptar amb la presència d’autoritats sanitàries, socials i universitàries vinculades a l’origen del projecte.
Durant la seva intervenció, Arrieta va destacar que “actualment la Unitat de Mediació està plenament integrada en la filosofia i la cultura del CST”, un fet que, segons va remarcar, queda reflectit en el Pla de Benestar Professional i de Salut impulsat per l’entitat. L’objectiu inicial de la UMS va ser dotar el Consorci d’un recurs addicional per donar suport tant a l’organització com als seus professionals, mitjançant mediadors externs especialitzats, orientats a la conciliació i a la gestió de conflictes, ja fos entre professionals o entre aquests i els usuaris, a nivell individual o col·lectiu.
Un pas clau en l’evolució del model va ser la creació, l’any 2022, d’una xarxa interna de referents de mediació. Es tracta de professionals del CST que van participar voluntàriament en un procés de selecció per col·laborar estretament amb la Unitat de Mediació Sanitària en la detecció i prevenció de conflictes. Aquesta xarxa té com a finalitat construir una organització més saludable des del punt de vista de les relacions humanes, basada en el consens i el diàleg.
Entre les funcions principals d’aquests referents hi ha la promoció de bones pràctiques relacionals, la derivació i informació a la UMS de casos que requereixin la seva intervenció, la prevenció i resolució de conflictes, així com l’orientació als professionals en matèria de mediació i facilitació d’espais de diàleg. També tenen un paper actiu en l’estimulació de la comunicació entre companys en conflictes de baixa intensitat, sempre amb el consentiment explícit de les persones implicades.
Pel que fa a l’activitat recent, la Unitat de Mediació Sanitària del CST, liderada per Sara Daví, ha realitzat 1.956 intervencions directes amb professionals entre els anys 2014 i 2024. En aquest mateix període, el nombre de persones impactades, tant per intervencions directes com indirectes de caràcter formatiu, divulgatiu o de sensibilització, ha estat de 9.086.
Els resultats del servei també són destacables: el percentatge d’acords assolits en els processos de mediació se situa en el 87%, una xifra que s’eleva fins al 96% si s’hi inclouen aquells casos en què, tot i no arribar a acords explícits, s’han produït canvis positius valorats favorablement per les parts o pels mediadors.
La jornada es va cloure amb la celebració de la primera trobada de Referents de Mediació de Catalunya, que va reunir més de 30 participants i va reforçar el paper de la mediació com a eina clau per a la millora del benestar i les relacions en les organitzacions de salut.