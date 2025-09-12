Arriba la tercera edició del Torneig Poble de Sant Pere

El pavelló del Casal de Sant Pere acull aquest cap de setmana la tercera edició del Torneig Casal de Sant Pere, punt de trobada habitual dels equips de bàsquet terrassencs. Quan falten dues setmanes per a l’inici de les seves respectives lligues, els conjunts masculins del Bàsquet Sant Pere, l’Sferic, el CN Terrassa i el CB Matadepera es veuran les cares en aquesta competició. Pel que fa a la categoria femenina, s’enfrontaran la Joventut Esportiva Terrassa, el CN Terrassa, el Bàsquet Sant Pere i el CB Matadepera. Els equips del CN Terrassa són els actuals campions.\r\n\r\nDimecres es van enfrontar el CN Terrassa i el CB Rosella en partit previ de quarts de final. Es va imposar el Natació per 71 punts a 62. Avui es disputaran les semifinals del torneig masculí. A les 17.45 hores, els amfitrions del Bàsquet Sant Pere jugaran contra el CB Matadepera. A les 19.30 s’enfrontaran CN Terrassa i Sferic. La final es disputarà diumenge a les 18.30 hores.\r\n\r\nPel que fa al torneig femení, aquest dissabte a les 13 hores, la JET i el CB Matadepera jugaran la primera semifinal. La segona, que començarà a les 16 hores, enfrontarà el Bàsquet Sant Pere i el CN Terrassa. La final serà diumenge a les 16.30 hores.\r\n \r\n