Fòrum Dona i Esport al Teatre Principal

La Sala Cúpula del Teatre Principal acollirà el divendres 7 i el dissabte 8 de novembre una nova edició del Fòrum Dona i Esport, que comptarà amb cinc xerrades, cadascuna a càrrec d’una esportista.\r\n\r\nLes ponents seran l’exnedadora Crys Díaz, la campiona del món de pàdel Marta Marrero, la medallista olímpica en natació artística Thaïs Henríquez, l’especialista en ciclisme d’aventura i BTT Gemma Rosell i l’atleta paralímpica Elena Congost.\r\n\r\nHi haurà una sisena taula rodona sota el títol “Visibilitat dels esports femenins als mitjans de comunicació”, que comptarà amb la participació de diferents periodistes esportives.\r\n\r\nAquesta iniciativa, que es va posar en marxa el passat mes de maig, és organitzada pel Servei d’Esports de l'Ajuntament de Terrassa.\r\n