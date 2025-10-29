Esports

Fòrum Dona i Esport al Teatre Principal

Entre els dies 7 i 8 de novembre se celebraran sis xerrades amb esportistes i periodistes

  • Marta Marrero serà una de les cinc ponents

Publicat el 29 d’octubre de 2025 a les 14:25

La Sala Cúpula del Teatre Principal acollirà el divendres 7 i el dissabte 8 de novembre una nova edició del Fòrum Dona i Esport, que comptarà amb cinc xerrades, cadascuna a càrrec d’una esportista.

Les ponents seran l’exnedadora Crys Díaz, la campiona del món de pàdel Marta Marrero, la medallista olímpica en natació artística Thaïs Henríquez, l’especialista en ciclisme d’aventura i BTT Gemma Rosell i l’atleta paralímpica Elena Congost.

Hi haurà una sisena taula rodona sota el títol “Visibilitat dels esports femenins als mitjans de comunicació”, que comptarà amb la participació de diferents periodistes esportives.

Aquesta iniciativa, que es va posar en marxa el passat mes de maig, és organitzada pel Servei d’Esports de l'Ajuntament de Terrassa.

