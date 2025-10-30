"Hem de 'currar' com cabrons". Sense embuts, el nou entrenador del Terrassa FC, Oriol Alsina, ha parlat per als mitjans per primera vegada des que es va fer càrrec de l'equip el dimecres i ha apuntat aquesta declaració d'intencions clara, que serà a base de treball i esforç la manera d'aconseguir resultats. El tècnic d'Arenys de Mar ha assegurat que el que demanarà al grup és que "durant la setmana que treballi molt a l'hora dels entrenaments, que es deixi la vida, que competeixi en els entrenaments i que la resta de la setmana es cuidi perquè és la seva feina, i per això el paguen. Crec que són molt bons professionals".
Alsina ha explicat també que "dirigeixo dos equips, l'equip de futbolistes i dirigeixo l'equip d'entrenadors i intento esprémer el màxim rendiment de cada peça de les que disposem". Sobre el fet que amb el canvi a la banqueta, els jugadors comencen de zero ha assegurat que "més indiferent que juguessin, que no juguessin, m'és indiferent que tinguin vint anys o que en tinguin trenta i m'és indiferent que siguin d'Holanda, de Saragossa o de Mallorca. Nosaltres posarem en els que creiem millors per a cada partit".
Respecte a la situació actual del Terrassa FC a la lliga i el fet que s'han encaixat molts gols en les primeres vuit jornades, el tècnic maresmenc ha comentat que "per a mi tot l'equip és responsable de tot. O sigui, aquí tots defensem i tots ataquem. El que queda clar és que els números no enganyen i els números diuen que som, si no m'equivoco, el tercer equip més golejat de la categoria, a part que amb una mitjana de dos gols en contra per partit, que és una mitjana molt important". Ha afegit que "també s'han fet bastants gols, tot i que potser no s'ha tret el rendiment que es podria treure, perquè és molt difícil anar a fora a fer tres gols i no guanyar". El propòsit és intentar "treballar tots conjuntament, però repeteixo, tot l'equip defensarà i tot l'equip atacarà. Evidentment, amb més responsabilitats en funció del lloc on estàs jugant".
El flamant entrenador del Terrassa FC ha recordat que "hem jugat vuit partits i si no m'equivoco, sis o set rivals eren dels últims classificats. Per tant, vol dir que tenim partits que seran amb equips de la part de dalt, que no em fa gens de por, perquè a nosaltres no ens farà por cap partit". Per a Alsina "és igual de difícil el partit més fàcil que pugui haver-hi, que no n'hi ha cap, amb el més difícil que pugui haver-hi quant a rivals. Per tant, hem d'anar partit a partit".
"El meu objectiu és fer-ho el millor possible i sortit guanyar des del minut 1, el que passa que m'agrada anar partit a partit i no saltar-me ni partits, ni setmanes, ni mesos. Estarem allà on ens mereixem i, al final, amb treball i constància es poden fer coses molt grans", ha detallat el tècnic.
L'entrenador maresmenc també ha manifestat que "em sento afortunat dels missatges de moltíssims aficionats que em coneixien a nivell del futbol català, que m'han enviat moltíssims missatges d'ànims. M'he adonat de la dimensió de què és el Terrassa, però quan arribes aquí veus aquestes coses que potser no perceps quan vens com a rival i estic molt orgullós de defensar aquests colors i de participar i de ser un més d'aquesta pinya que hem de fer tots plegats i sumar al màxim".
Alsina va agregar que "si sumem tots, i veig que l'afició està per la feina, perquè al final és el jugador número 12, crec que seran fonamentals. Tots junts podem aconseguir coses boniques, però hem de treballar i ens ho hem de guanyar". L'entrenador terrassista és del parer que "hem d'anar pas a pas i hem de tenir paciència perquè no hi ha res que de cop i volta canviï tot, per una persona".