El San Cristóbal elimina a l'Hospitalet a la Copa Catalunya

Amb dos gols de Marc Río, el San Cristóbal ha superat a l'Hospitalet per 2 a 1 i s'ha classificat per a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya. Els de Cristian García han sortit millor i han aconseguit avançar-se amb un 2 a 0 i, tot i que els visitants han retallat distàncies abans del descans, han sabut mantenir el seu avantatge fins a la conclusió del partit.
Els inicis del primer temps, el dominador ha sigut un San Cristóbal molt vertical, sobretot pel cantó dret, amb Paul com a protagonista. En el minut 14, els de Cristian García han estrenat el marcador, en una acció personal de Marc Río que ha col·locat la pilota molt ajustada i sense que el porter Aliaga pogués arribar.
Amb el resultat a favor, els parroquials han continuat insistint en atac i, en el minut 21, i després d'una bona combinació de l'equip, Marc Mujal ha xutat amb intenció, però Aliaga ha rebutjat el seu tir. La pilota ha anat a Marc Río que, molt atent i oportú, ha rematat a plaer obtenint el 2 a 0. Encara ha gaudit d'una nova oportunitat l'equip local, en una jugada de Paul que el porter Aliaga ha evitat.
A partir de la mitja hora de joc, l'Hospitalet ha començat a millorar i Vitalie ha intentat sorprendre el jove porter Adrián Tapia, que ha rebutjat la pilota. Flavio, en dues ocasions, tampoc ha encertat per als visitants i ha replicat Guillem pels locals, amb un xut que ha tret la defensa.
A cinc minuts per al descans, i en una jugada particular i amb massa facilitats, Aarón ha marcat el 2 a 1 per als riberencs. La reacció dels egarencs, un minut després, ha vingut de les botes de Marc Mujal, que ha xutat fora per molt poc. Amb aquest resultat han finalitzat els primers 45 minuts de partit.
A la segona meitat, el San Cristóbal ha tornat a començar millor i Bafode, que ha entrat a la represa pel golejador Marc Río, ho ha provat amb una bona acció, però la pilota ha sortit per la línia de fons. També ha buscat el gol el davanter Adrià Alsina amb una rematada que ha acabat a córner i, uns minuts més tard, Hugo García, amb un xut per baix i creuat, s'ha trobat amb l'aturada d'Aliaga, que ha salvat al seu equip.
En el minut 78, el San Cristóbal s'ha quedat amb deu jugadors, després que l'àrbitre li hagi mostrat la segona targeta groga a l'atacant Bafode. Tres minuts més tard, Tapia ha evitat l'empat visitant amb una magnífica intervenció a rematada de cap de Flavio. Els riberencs han buscat el gol i forçar la tanda de penals per decidir qui accedia a la següent fase, però els locals han conservat la seva renda. Tapia, al temps afegit, ha tornar a fer una gran aturada i ha evitat la igualada.
Pel San Cristóbal han jugat: Tapia,l Paul (Ayoub, m. 46), Max Llovera, Raúl Ferrer (Carlos Olmo, m. 51), Joan Cervós (Ricki, m. 46), Guillem, Hugo García, Marc Mujal (Konu, m. 75), Peke (Nil Abellán, m. 87), Marc Río (Bafode, m. 46) i Adrià Alsina.