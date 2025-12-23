Atlètic, Club Egara i Júnior, a semifinals del Campionat de Catalunya de hockey sala

Sense sorpreses quan s’han completat ja les tres primeres jornades de la lligueta del Campionat de Catalunya de la Divisió d’Honor masculina de hockey sala. Els tres grans favorits, Atlètic, Club Egara i Júnior, estan ja classificats per a les semifinals de la competició, que se celebraran el dissabte dia 17 de gener del 2026 al pavelló del Club Egara. La gran final masculina tindrà lloc el diumenge 18 a les 18.30 hores al pavelló municipal de Can Jofresa.
Al grup segon, l’Atlètic lidera la classificació amb nou punts, per sis del Club Egara. La tercera posició és per al CD Terrassa amb tres, els mateixos que té el Vallès. Tanca el grup el Matadepera 88, que ha perdut els tres partits que ha disputat.
Els de Can Salas van golejar per 13 a 3 el Matadepera 88 abans d’imposar-se per 5 a 4 diumenge en el derbi contra l’Egara, que va batre per 8 a 5 el CD Terrassa i per 6 a 1 al Vallès, que va superar el Matadepera 88 per 9 a 4.
Al grup primer, el Júnior té nou punts i ja és a semifinals. La segona plaça se la jugaran Barça, Sant Cugat i Egara 1935, tots ells amb tres punts. Tanca el grup el Línia 22 amb zero. Els del Pla del Bon Aire jugaran després de festes, el dia 11 de gener, contra el Júnior.