Atlètic i Egara s'imposen a casa a la lliga femenina

La quarta jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha deparat dues victòries i una derrota per als equips terrassencs. L'Atlètic s'ha imposat per 3 a 1 al Josep Marquès davant la Real Sociedad, mentre que el Club Egara ha golejat per 7 a 0 el Castelldefels al Pla del Bon Aire. El CD Terrassa, per la seva part, ha caigut per 6 a 1 al camp del Júnior de Sant Cugat.
L'Atlètic ha començat perdent davant les donostiarres. Luciana Molina ha fet el 0 a 1 al minut 13, però les de Sílvia Bonastre han donat la volta al marcador al segon període. Al minut 18, Elena Martínez ha empatat en rebre sola dins l'àrea. Quatre minuts després, Maria Torrent ha anotat el 2 a 1 aprofitant un rebot dins l'àrea. La superioritat de les de Can Salas ha quedat palesa al minut 40 gràcies al segon gol de Maria Torrent.
El Club Egara, per la seva banda, no ha tingut cap mena de problemes per golejar un Castelldefels que acaba de pujar. Tres gols en deu minuts de Julieta Jankunas, Sofía Keenan i Lola Brea han encarrilat la victòria de les locals.A la segona meitat, Keenan, Mireia Herrero, Brea i Laia Insenser han completat la golejada.
El CD Terrassa, per la seva banda, no ha pogut treure res positiu de la seva visita a Sant Cugat. Un penal transformat per Laia Vidosa ha obert el camí de la victòria del Júnior al primer minut. Al 4, Laura Bosch ha fet el segon. A la represa, dos gols de Berta Serrahima han ampliat l'avantatge fins al 4 a 0. Maria Correas ha retallat distàncies al 39, però al darrer temps, Laura Bosch i Teresa Lima han rematat la feina per a les santcugatenques.