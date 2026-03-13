Autocars de la Penya 1900 per anar a votar a Can Barça

La Penya Barcelonista 1900 de Terrassa organitza un autocar per anar a votar a les eleccions del FC Barcelona, que se celebren aquest diumenge 15 de març. L’autocar sortirà des de la rambla d’Ègara, 350, a les 9.30 hores i està previst que faci parades al passeig del Vint-i-dos de juliol (Recinte Firal) i al carrer de l’Infant Martí, cantonada Rambla. El preu serà de 15 euros per als socis de la penya i de 20 euros per als no afiliats. La tornada està prevista a les 12.30 hores.\r\n\r\nEls socis del Barça que vulguin exercir el seu dret a vot poden reservar la plaça a través de les vies de contacte de l’entitat, correu electrònic, WhatsApp o Instagram. És el primer autocar que organitza l’entitat per anar a l’Estadi des de les obres al Camp Nou.\r\n\r\nAmb l’última ampliació a 62.000 localitats, la Penya té la intenció de recuperar aquest servei per als partits i anima a totes les persones interessades a fer-los-ho saber. Amb la nova junta, que presideix Cèsar Paüls, s’han fet diversos canvis a l’entitat, el primer d’ells la nova seu després de molts anys a la rambla d’Ègara.\r\n