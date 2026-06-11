Natàlia Escot marxa a l'Espanyol

La davantera del FC Barcelona Natàlia Escot ha decidit de manera inesperada abandonar la disciplina del FC Barcelona i fitxar pel RCD Espanyol. La terrassenca no ha arribat a un acord per renovar amb el Barça i ha decidit fer el salt al gran rival ciutadà.
Segons ha avançat el diari Sport, Escot, de 19 anys, posarà fi aquest estiu a una etapa de dos anys al filial blaugrana i fitxarà per dues temporades amb el conjunt blanc-i-blau. Ha acabat acceptant l’oferta de l’Espanyol, on havia passat tres temporades en categories inferiors, fins a aleví. “He après molt en aquests dos anys al Barça, però he decidit canviar perquè necessito jugar a Primera Divisió. I l’Espanyol és un equip que aposta molt per les jugadores joves”, assenyala la futbolista, que ha descartat una oferta per tornar al Badalona Women, així com algunes ofertes per jugar a la lliga anglesa.
Tot i haver fet una gran temporada amb el Barça "B" a la Primera Federació, no ha pogut debutar amb el primer equip. Pere Romeu l'ha convocat en algunes ocasions, però no ha pogut acabar debutant a la lliga. La futbolista ha anotat 16 gols en 25 jornades a la segona categoria del futbol femení espanyol, situant-se com la màxima golejadora de la categoria.
Tot i la seva bona actuació amb el filial, la gran quantitat de davanteres de la primera plantilla li ha acabat impedint el debut.
Natàlia Escot ha decidit acceptar l'oferta de l'Espanyol per tal de consolidar-se a la màxima categoria.
Escot va arribar al conjunt blaugrana procedent del Levante las Planas (actual Badalona Women), on va jugar durant tres temporades. Amb només 15 anys va debutar a Primera Divisió. Ha estat internacional amb la selecció espanyola en categories inferiors. S'ha proclamat campiona d'Europa i subcampiona del món en la categoria sub-17.
Escot està preparant la seva tercera competició amb la selecció espanyola. Entre el 27 de juny i el 10 de juliol disputarà l'Europeu sub-19 a Bòsnia defensant la samarreta de la selecció espanyola.