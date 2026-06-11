La discoteca La Mansió desembarca al centre de Terrassa

Una de les sales de festa més recordades de Terrassa ha tornat a obrir portes amb una nova identitat. L'espai situat al carrer de Sant Francesc, 52, que durant més de dues dècades va acollir la històrica sala de ball Fred Astaire, ha iniciat una nova etapa sota el nom de La Mansió.
La inauguració de la discoteca va tenir lloc la setmana passada, els dies 5 i 6 de juny, i va marcar el retorn de l'activitat nocturna a un local emblemàtic de la ciutat. Els promotors defineixen el projecte com una proposta exclusiva "on l'elegància, la millor música i l'ambient més selecte s'uneixen per crear una experiència única".
La nova discoteca obre les nits de divendres i dissabte, des de les 23 hores fins a les 6 hores. Pel que fa a l'oferta musical, La Mansió apostarà per èxits comercials dels anys setanta, vuitanta, noranta i 2000 com pels temes més populars del moment.
L'obertura arriba després d'un temps d'inactivitat a l'espai —la sala Fred Astaire va tancar ara fa un any— i d'uns treballs de renovació que han permès adequar el local per a aquesta nova etapa. L'edifici és propietat de la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell), que ha llogat aquesta sala a la promotora de La Mansió.