Trajectòries diverses, un mateix batec de ciutat

La Seu d’Ègara s'ha convertit aquest dijous en l’epicentre del batec egarenc. La cinquena edició de la gala dels premis Gent de Terrassa, organitzada pel Diari de Terrassa, ha reunit centenars de convidats en un entorn històric que s'ha vestit de gala per reivindicar el caràcter, la potència i el compromís de la societat civil. L’esdeveniment, consolidat ja com una cita imprescindible del calendari social de la ciutat, ha tingut un aire de celebració afegida: l’orgull local coincidia amb el tret de sortida del compte enrere per al 50è aniversari de la nostra capçalera, una fita històrica que s'ha fet sentir en l’ambient.
Sota un cel de capvespre que ha respectat la vetllada, els convidats han estat rebuts pel ritme encomanadís de la banda de jazz The Dixie Stones, que ha anat escalfant l’ambient a l’entrada del recinte històric mentre arribaven les autoritats i els assistents. Un cop a dins, i amb la periodista Rosa Talamàs conduint una gala molt dinàmica, l’editor del diari, Marc Basté, ha pres la paraula per lligar la cita al mig segle de vida de la publicació i reivindicar la proximitat: “Han estat 50 anys d’escoltar la ciutat. Una ciutat no s’explica només amb grans titulars; volem continuar explicant Terrassa amb estima, però també amb exigència, proximitat, independència, sensibilitat i rigor”. Un dels moments més emotius ha estat el lliurament d’un ram de flors a dues de les lectores més longeves del diari: l’Anna Fitó, de 102 anys, i la Paquita Trullàs, de 94, autèntics símbols d’una història compartida que continua.
El lliurament dels guardons
El lliurament de premis ha començat amb un marcat accent solidari. Carmen Mas, arquitecta i presidenta honorífica del Torneig Hockey Solidari, ha estat la primera a pujar a l’escenari per recollir el reconeixement de mans de Marc Basté. Mas ha commogut l’auditori recordant el teixit humà de la ciutat i el balanç real d’aquesta iniciativa lligada a un esport tan important per a la ciutat com el hockey: "Durant aquests 15 anys s’han recaptat mig milió d’euros que han permès donar suport a 55 projectes". A més, ha aprofitat l’altaveu per convidar els assistents a participar en la pròxima edició del torneig, prevista per al mes de setembre.
Tot seguit, el cap de redacció del diari, Miquel Àngel Luque, ha lliurat la distinció al periodista de la SER Albert Bermúdez. Fent gala del seu sentit de l’humor, una de les veus del programa “Què t’hi jugues?” ha arrencat les rialles del públic confessant que de jove havia fet bretolades a la mateixa Seu d’Ègara. A més, s'ha disculpat per haver de marxar de pressa a cobrir l’inici del Mundial de futbol. Més enllà de les anècdotes, ha agraït el guardó amb total sinceritat: “Em fa molta il·lusió rebre un premi del Diari a les esglésies de Sant Pere al costat d’un referent com Francesc Mauri o una campiona del món de trial. És brutal”.
El periodista Albert Bermúdez saludant la resta de premiats en baixar de l’escenari
Nebridi Aróztegui
L’esport d’elit ha agafat el relleu justament amb Berta Abellan. La campiona del món de trial ha pujat a l’escenari per rebre el guardó de mans de Marc Basté sota una fortíssima ovació dels assistents. L’esportista ha agraït l’homenatge i ha reconegut que guardons així la motiven “a seguir entrenant per ser referent de moltes nenes i molts nens”.
Ciència i compromís social
El bloc científic i educatiu ha arribat de la mà de Núria Hernández, responsable comercial i publicitària del diari, que ha lliurat els següents reconeixements. Primer a Xavier Álvarez, enginyer i professor de l’Eseiaat de la UPC, que ha recordat l’arribada del seu pare a Terrassa el 1943 i ha reivindicat l’humanisme a les aules. Citant Antoni Gaudí, ha defensat que en l’enginyeria cal posar “primer l’amor i després la tècnica”, ja que “mirar el món des de l’emocional és la característica principal de la humanitat davant la intel·ligència artificial”. Tot seguit, ha fet èmfasi que: “Som espurnes d’un foc que neixen, brillen i desapareixen. Aquest foc és Terrassa”.
Després ha estat el torn de la psicopedagoga Sònia López, col·laboradora del Club de Malasmadres, que ha recordat que l’adolescència no és un problema, sinó una oportunitat per oferir als joves “grans dosis d’empatia, comprensió i amor incondicional”. Amb un to murri i més íntim, López ha dit que “soc una noia de Barcelona que va arribar a Terrassa enganyada per un egarenc. Aquesta ciutat s’ha convertit en casa meva”.
La recta final dels premis ha mantingut l’emoció a flor de pell. La Fundació Manuel Lao, que celebra 20 anys al costat dels col·lectius vulnerables, ha rebut un sentit homenatge. La seva patrona, Esther Lao, ha recollit el premi de mans de Marc Basté en nom dels seus pares i germans. Després de defensar que “la filantropia és per a nosaltres una responsabilitat, però també un privilegi”, ha subratllat que “posar el focus en el que ens uneix i no en el que ens separa ens fa avançar com a comunitat i com a ciutat”.
L’últim guardonat ha estat el meteoròleg Francesc Mauri, que ha rebut la distinció de mans de Luque. Fent broma sobre el fet que el professor Álvarez li havia trepitjat la referència a Gaudí, ha aprofitat per llançar dos advertiments clars. D’una banda, ha reclamat que “us informeu en els llocs honestos” i ha defensat que “el que fa el Diari de Terrassa és construir” davant d’una època “de destrucció”. De l’altra, ha alertat sobre l’emergència climàtica: “De cap manera podem continuar dilapidant l’energia, que és vida”.
Les lectores més longeves del Diari han rebut un ram
Nebridi Aróztegui
Abans de la fotografia de família, els parlaments institucionals han tancat l’acte. El director de Mitjans de la Generalitat, Marc Melillas, ha defensat que "els mitjans locals són clau per mantenir un dret essencial" a la informació. Finalment, l’alcalde Jordi Ballart ha lloat els premiats per projectar Terrassa al món.“Una ciutat és viva, però no té cap sentit si no hi ha persones que transmetin els seus valors”. Rosa Talamàs ha acomiadat l’acte convidant els assistents a continuar la festa. Sota les pedres mil·lenàries de la Seu d’Ègara, els convidats han compartit conversa i un tast a ritme de The Dixie Stones. Un vespre rodó on el talent egarenc ha tret el caràcter.
Una imatge de l`acte amb el públic assistent
Nebridi Aróztegui
La força del periodisme local
Com no podria ser d’una altra manera, el periodisme de proximitat ha estat un dels protagonistes de l’esdeveniment. En un context marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial i la desinformació a les xarxes, l’editor Marc Basté ha fet una fèrria defensa de l’ofici recordant que les màquines no trepitgen el carrer. “Qui explica la ciutat? Cap intel·ligència artificial ho farà”, ha advertit. La crida a la responsabilitat informativa ha ressonat al llarg de tota la nit. Aquesta defensa del rigor s'ha fet sentir en els parlaments institucionals. L’alcalde Jordi Ballart ha lloat la necessitat d’una premsa veraç “que està cada dia a peu de carrer”.