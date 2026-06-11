El Rasacrucis presenta la samarreta per la Festa Major de Terrassa de 2026

El correbars autogestionat més multitudinari de Terrassa ja escalfa motors per a la Festa Major. L'organització del Rasacrucis ha desvelat aquest dijous el secret més ben guardat de cada any: el disseny de la seva samarreta identitària. Per a aquesta 17a edició, el col·lectiu ha tornat a apostar pel talent local i ha confiat el disseny a la reconeguda il·lustradora terrassenca Nadia Hafid, que agafa el relleu de Conrad Roset.
El resultat és una peça d'estil minimalista que combina línies i colors sobre un teixit de color lila molt claret, una tonalitat que va ser escollida per votació popular a través de les xarxes socials de l'esdeveniment.
"Tot just va acabar l’edició de l’any passat i vam veure l’èxit que va tenir el disseny del Conrad, vam pensar que no podíem baixar el nivell. Volíem que qui fes la samarreta per a aquest 2026 fos de Terrassa, i la Nadia ens va venir al cap a l’instant", expliquen des de l'organització. "El millor de col·laborar amb una persona de Terrassa és que ja coneix la ciutat i amb què se sent representada la gent. Volíem que enguany la samarreta tingués més vida, i el resultat és brutal".
A la part del darrere de la samarreta es pot veure una il·lustració de dues noies prenent una copa amb diversos símbols de l'imaginari terrassenc de fons, com la silueta de la Masia Freixa i el monument a la Dona Treballadora.
Com i quan aconseguir-la?
La samarreta i el got personalitzat d'enguany (que adoptarà el mateix estil artístic de Hafid) es podran adquirir el pròxim diumenge 28 de juny a Cal Reig. A més, des de l'organització ja avisen que estan preparant "algun detallet més com a sorpresa" per a aquesta jornada de venda.
Un recorregut amb alguna novetat i música en directe
El Rasacrucis, que va començar l'any 2007 com un correbars improvisat entre amics, s'ha consolidat com el ritual no oficial que dona el tret de sortida a la Festa Major per a milers de joves de la ciutat. La cita d'enguany serà el divendres 3 de juliol a les 18:00 hores a la rambla d'Ègara. Pel que fa a l'itinerari, l'organització es reserva algunes sorpreses per als dies previs, però segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, algun carrer del centre podria afegir-se al recorregut habitual, a més de presentar-se variacions en l'ordre dels bars.
Inici: Tecavins (Rambla d'Ègara).
Punts neuràlgics: Cal Reig, la plaça del Vapor Ventalló i el carrer de la Rasa.
Final i novetat: La plaça Didó continuarà sent el punt final, però amb la gran novetat que enguany un concert amenitzarà el final de la festa.
Un any més, el ritme i la unió de la comitiva estaran assegurats gràcies a la percussió afrobrasilera de la batucada Bloco Baiao, un altre dels grans clàssics del correbars.
"El millor moment de l'any"
La maquinària ja està en marxa i l'entusiasme dels organitzadors és evident: "Els preparatius del Rasacrucis no fan més que posar-nos contents, perquè això vol dir que s’apropa Festa Major i, per a nosaltres, és el millor moment de l'any. Com cada any, el que volem és que vingui molta gent, que la gent surti al carrer amb ganes de celebrar-ho, amb bon rotllo, amb ganes de disfrutar i de donar el tret de sortida a la Festa Major".