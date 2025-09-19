Berta Abellan disputa diumenge el Trial de les Nacions

Després de proclamar-se per primera vegada campiona del Món de trial a la Gran Bretanya, la pilot terrassenca Berta Abellan disputarà demà com a integrant de la selecció espanyola el Trial de les Nacions, que se celebrarà a la localitat italiana de Tolmezzo, a tocar de la frontera entre Àustria i Eslovénia.
En la categoria masculina, Espanya és la gran favorita, ja que compta amb els tres millors pilots del mundial, Toni Bou, Jaime Busto i Gabriel Marcelli. Buscarà el seu 21è títol consecutiu. En categoria femenina, el resultat és força més incert. A banda d’Abellan, Espanya compta amb la càntabra Daniela Hernando i la pilot de la Seu d’Urgell Laia Pi.
Només Abellan té experiència en aquesta prova. Entre els països favorits d’aquest Trial de les Nacions hi ha la Gran Bretanya, ja sense Emma Bristow, Itàlia i la República Txeca.
D'altra banda, el diumenge 28 se setembre, Abellan tancarà el Campionat de França de trial, una competició en la que lidera la classificació femenina i és segona a la general.