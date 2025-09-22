Berta Abellan s'imposa al Trial de les Nacions

La terrassenca Berta Abellan va liderar l'equip femení espanyol que es va proclamar diumenge campió del Trial de Nacions, reeditant el títol aconseguit l'any 2024. Enguany, la competició es va celebrar a la localitat italiana de Lampezzo, a tocar de la frontera entre Àustria i Eslovènia. Els espectaculars paisatges dels Alps van ser testimonis d'aquesta nova edició, que constava de 15 dures zones.
Només tres setmanes després de proclamar-se campiona del Món a la Gran Bretanya, la pilot d'Scorpa va tornar a brillar en aquesta competició per països. Espanya es va adjudicar la victòria tant en la categoria masculina com en la femenina. El 38 vegades campió del món Toni Bou, Jaime Busto i Gabriel Marcelli, els tres millors pilots del món, van liderar la victòria masculina. Pel que fa a la femenina, Abellan va estar acompanyada per la pilot de la Seu d'Urgell Laia Pi i la càntabra Daniela Hernando.
Tot i no partir com a clara favorita, la selecció femenina espanyola aspirava a pujar al podi. Volien millorar la tercera posició de l'edició de l'any passat. Però les tres pilots ho van donar tot i van saber liderar la cursa durant les dues voltes. A les darreres zones, però, les italianes van aconseguir empatar.
Més "zeros"
Amb la cursa ja acabada, calia un desempat. En aquest sentit, les espanyoles tenien més "zeros" que les italianes. Malgrat tot, una reclamació per part de les amfitriones va retardar la celebració espanyola fins al moment de l'acte d'entrega de trofeus. Berta Abellan i les seves companyes van saber que havien guanyat quan ja eren al podi.
"La victòria de l'equip femení és una sorpresa de la que estem molt orgullosos i feliços", explicava en acabar la prova el seleccionador estatal, Jordi Prat. I afegia: La Berta arribava com a líder després d'haver-se proclamat campiona del món. La Laia i la Daniela ja van demostrar l'any passat el seu gran nivell. Enguany ens han donat una autèntica lliçó a tots".
Aquest diumenge 28 se setembre, Abellan tancarà el Campionat de França de trial, una competició en la que lidera la classificació femenina i és segona a la general.