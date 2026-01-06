Atlètic-Sant Cugat i Egara-Júnior, semifinals del Català de hockey sala

Amb la competició de hockey aturada fins al mes de març, el cap de setmana vinent es coneixeran els noms dels campions de Catalunya de hockey sala, una competició que va començar abans de festes i s’acabarà el diumenge dia 18 de gener amb la disputa de les dues finals al pavelló municipal de Can Jofresa. La femenina començarà a les 17 hores i la masculina a les 18.30.
Deu equips integren el torneig masculí, que té ja decidits els seus quatre semifinalistes. A falta de cinc partits de la primera fase per disputar (entre dijous i dissabte), ja estan definides les dues semifinals, que se celebraran el dissabte 17 de gener al pavelló del Club Egara a les 17.35 i a les 18.50 hores.
Igual que la temporada passada, Atlètic i Club Egara seran els dos representants terrassencs en aquesta penúltima fase. Els altres dos seran santcugatencs: Júnior i HC Sant Cugat.
Com a primer classificat del grup segon amb quatre victòries en quatre partits, l’Atlètic s’enfrontarà al Sant Cugat, mentre que l’Egara, que té sis punts i acabarà segon faci el que faci dissabte amb el Matadepera 88, repetirà la semifinal de la temporada passada contra el Júnior, vigent campió de la competició. El CD Terrassa, tercer de grup amb tres punts, s’ha quedat sense opcions de disputar les semifinals, igual que Vallès i Matadepera 88.
Possible final terrassenca
Al grup primer, els equips santcugatencs han dominat amb autoritat, deixant sense opcions els altres dos representants terrassencs, Egara 1935 i Línia 22.
La possibilitat que la gran final esdevingui un derbi terrassenc entre Club Egara i Atlètic és més factible que mai. La darrera vegada que ambdós equips es van veure les cares a la final va ser fa dues temporades, quan l’Atlètic es va imposar per 7 a 4 el Club Egara també al pavelló de Can Jofresa. En la passada edició, el campió va ser el Júnior, que va derrotar per 4 a 3 a l’Atlètic en una final molt emocionant.
Només tres equips femenins
Només tres equips s’han inscrit per prendre part en el Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor femenina. Es tracta del Club Egara, l’Atlètic i el Júnior de Sant Cugat. Egara i Atlètic s’enfrontaran aquest dissabte a les 14.50 al Pla del Bon Aire. Diumenge a les 12.45, Atlètic i Júnior jugaran a Can Salas i el dissabte dia 17 a les 13.40, l’Egara rebrà el Júnior. La final es jugarà el diumenge 18 a les 17 hores a Can Jofresa.