El Terrassa FC fitxa a Nahuel Arroyo i dona la baixa a Joey Sleegers

Nahuel Arroyo Mazorra, extrem de trenta anys s'ha convertit en nou jugador del Terrassa FC. L’extrem esquerre de Santa Cristina d’Aro arriba provinent del CF Talavera, on la passada temporada va aconseguir l’ascens a la Primera Federació. Fa uns dies, va ser baixa a l'equip de Castella-La Manxa.
Habitual en conjunts de la Primera Federació, o l’antiga Segona Divisió B, el nou jugador terrassista ha militat en equips com el San Fernando CD (2023-24), la Cultural y Deportiva Leonesa (2021-22), el Córdoba CF (2020-21) i la UE Cornellà (2022-23), per acabar jugant, fins i tot, a la Segona Divisió amb l’Albacete Balompié (2020/21). Durant els seus inicis, es va formar com a futbolista a les categories inferiors del Girona FC per saltar després a la UE Can Gibert, el CF Palamós (2017-18), la UA Horta (2018-19) i la UE Llagostera (2019-20), on va coincidir, precisament, amb el tècnic terrassista Oriol Alsina.
Nahuel Arroyo portarà el dorsal 20 que deixa el neerlandès Joey Sleegers que, com ha anunciat el club, és baixa i deixa d’estar vinculat al Terrassa FC. L'extrem dels Països Baixos, que va ser la dotzena incorporació del Terrassa FC d'aquesta temporada, després del seu pas pel FC Eindhoven i d’una experimentadíssima trajectòria als Països Baixos, ha disputat aquesta campanya un total de 954 minuts en 15 partits oficials de Segona Federació i Copa Federación i ha marcat tres dianes. El Terrassa FC ha agraït el treball i l'esforç que Sleegers ha demostrat durant aquest temps al club i li desitja molta la sort en els seus següents reptes futbolístics i personals.