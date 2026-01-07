Comença l’aventura europea de Pere Amat

Amb només 21 anys i més d’una vintena d’internacionalitats amb la selecció espanyola absoluta de hockey, el migcampista terrassenc del Club Egara Pere Amat afronta a la ciutat alemanya de Heidelberg, a tocar de Mannheim, el seu primer Campionat d’Europa de hockey sala amb el combinat espanyol que dirigeix el tècnic del Júnior Fede Gonezález.
“El seleccionador em va veure jugar contra el Júnior i li devia agradar. Com que el calendari de sala no coincideix amb cap concentració de la selecció absoluta d’herba, ho vaig comentar amb el seleccionador, Max Caldas, i no hi va posar cap problema. De fet, en Max també és aquests dies a l’’staff’ aquí a Alemanya.
En el darrer Europeu, un combinat espanyol que acabava de retornar a la màxima categoria continental, es va classificar en cinquena posició. Amat i els seus companys són conscients que poden guanyar qualsevol equip. No es consideren favorits, però aspiren a tot en aquest Europeu.
“El gran favorit d’aquest grup ‘B’, i diria que també de l’Europeu és la vigent campiona, Alemanya, per tradició, per equip i perquè juguen a casa. Els dos rivals de la primera jornada, Suïssa i Bèlgica, són seleccions amb molt bon nivell, però penso que si ho fem bé les podem guanyar. El rival de divendres, Irlanda, sembla el més feble, però no ens podem refiar. Accedir a semifinals és el nostre gran objectiu, però no renunciem a res, ni a guanyar aquest Europeu”, explica. Al grup “A” hi figuren Àustria, la República Txeca, Polònia, Portugal i Turquia.
Sis partits en quatre dies
Aquest Europeu es presenta com un repte més que exigent per a Amat i els seus companys. En només quatre dies, entre avui i diumenge, la selecció haurà de disputar fins a sis partits. L’estrena serà aquest dijous a les 13.45 hores davant Suïssa. Cinc hores més tard, a les 18.50 hores, els de González s’enfrontaran a Bèlgica. Divendres a les 12.40, Espanya tindrà el matx més plàcid sobre el paper, contra Irlanda. Tancarà la primera fase enfrontant-se dissabte a les 13.15 amb Alemanya. Els dos primers de cada grup es creuaran dissabte a la tarda en semifinals. La final serà diumenge a les 14.40.