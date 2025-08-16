Bronze per a la selecció masculina a l'Eurohockey

La selecció espanyola masculina ha guanyat el partit per al tercer i quart lloc contra França a l'Eurohockey i ha aconseguit la medalla de bronze. Els de Max Caldas, que han anat de menys a més durant el partit, s'han imposat per 2 a 0 i han assolit el triomf amb tots els mereixements.
Ha començat millor la selecció francesa, que ha disposat d'una bona opció que el porter Luis Calzado ha evitat. Amb el pas dels minuts, Espanya ha anat apoderant-se del control del joc i a crear les primeres ocasions de gol. L'egarenc Marc Miralles, en una acció personal, s'ha trobat la bona intervenció del porter Corentin Saunier. França ha tingut un penal-córner, executat per Victor Charlet, però de nou Calzado ha evitat qualsevol ensurt.
José María Basterra, amb una rematada de revés, ha enviat la bola fora i, poc abans del final del primer quart, ho ha intentat Joaquín Menini i Saunier ha tornat a salvar el seu equip. En el segon quart, la selecció masculina ha ofert la seva millor cara i ha gaudit de bones oportunitats que no ha pogut definir. Basterra i Nico Álvarez, en la mateixa acció, no han tingut l'encert necessari i, després, el terrassenc Jordi Bonastre, en un penal-córner, ha rematat fora.
Borja Lacalle, després d'una sensacional jugada particular de Miralles, també ha vist com el porter francès evitava el gol i, a la jugada següent, en un penal-córner, Miralles ha llançat fora. En el tercer quart ha continuat el domini dels de Caldas i, en el minut 2, el terrassenc Marc Recasens ha estrenat el marcador després de caçar un refús defensiu arran d'una rematada d'Álex Alonso i ha creuat lluny de l'abast de Saunier.
Espanya ha mantingut el domini del joc, però no ha pogut concretar més ocasions per augmentar la seva renda. En el minut 4 de l'últim quart, s'ha anul·lat un gol a Basterra. I, a tres minuts per a la conclusió de l'encontre, una acció del jugador de l'Atlètic Pol Cabré-Verdiell ha finalitzat amb el 2 a 0 definitiu, que ha marcat Nico Álvarez.