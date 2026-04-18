Caixa o faixa per al Terrassa FC a la lliga

Manquen tres jornades de lliga per saber si el Terrassa FC es classifica per al “play-off” d’ascens. No serà una tasca còmoda, ja que el conjunt d’Oriol Alsina és setè, a tres punts de la cinquena posició, la darrera que dona dret a disputar la promoció. El primer rival serà el Poblense, que aquest diumenge visita l’Estadi Olímpic, a partir de les 12 hores. L’equip balear és tercer, amb 53 punts, i podria fer un pas de gegant si venç de cara a la seva classificació per a la promoció per pujar de categoria.
Per a aquest partit, Alsina recuperarà el concurs del davanter neerlandès Dano Lourens, però continua de baixa el basc Jon Larrauri. Gil Muntadas i Quinten Van den Heerik, amb lesions de llarga durada, ja fa setmanes que són baixa a les convocatòries. “Ara mateix ja no hi ha cap més oportunitat. O guanyem diumenge o entenc que ja no podem lluitar”, per entrar al “play-off”, va assegurar el tècnic maresmenc, que va afegir que aquesta possibilitat de quedar fora de la lluita per l’ascens a Primera Federació “ara mateix no entra en els nostres plans”.
Alsina va comentar també que “nosaltres respectem molt el rival de diumenge. Crec que han fet una temporada extraordinària, però nosaltres no estem jugant la vida. Hem d’intentar és aconseguir una regularitat en aquest partit per poder-los tombar”.
Un dels millors
Alsina va recordar que el Poblense “és un dels millors de la categoria fora de casa i és molt difícil de batre. Però nosaltres estem preparats, estem mentalitzats i tenim moltes ganes que arribi diumenge, d’estar aquí amb la nostra gent, que sempre ens dona suport, i d’intentar fer el millor partit possible per emportar-nos els punts”.
Del Poblense també va assenyalar que “té jugadors que competeixen molt bé, que són molt guanyadors en els duels i en les segones jugades i juguen molt bé a les bandes. I defensivament, són molt segurs”, i va agregar que “no hi ha ningú que pugui posar en dubte la temporada que ha fet aquesta gent i el nivell que tenen”.
L’entrenador del Terrassa FC va admetre que no s’esperava que el conjunt balear aguantés a la part alta de la classificació. “Quan portàvem deu partits jo pensava que es desinflaria, però han fet una bona feina i és un equip molt competitiu, i la veritat és que ningú els ha regalat res”, va apuntar.