Una nova cara pedagògica per a la plaça de l’avinguda d’Àfrica

La plaça de l’avinguda d’Àfrica, situada entre els carrers d’Egipte i d’Anglaterra, estrena una nova zona de jocs pedagògics destinada a sensibilitzar els infants sobre la biodiversitat i el respecte pel medi ambient. La renovació de l’espai combina la millora de l’accessibilitat amb la creació d’un itinerari educatiu format per cinc estacions temàtiques dedicades a la natura.
La inauguració ha comptat amb la participació de representants de les escoles Francesc Aldea, Josep Ventalló, l’Institut Ègara i l’escola bressol Esquitx, que s’han adherit a la campanya municipal "Cuidem Terrassa". Els alumnes del Francesc Aldea han estat els encarregats de llegir els compromisos dels centres educatius per tenir cura de l’espai públic i, posteriorment, representants de totes les escoles han signat el decàleg.
La cap de secció d’Estudi i Projectes d’Espais Verds, Maria José Martínez, ha explicat que el projecte va néixer arran d’una demanda veïnal i de les aportacions dels centres educatius de la zona. "La idea principal era recuperar l’accessibilitat perquè el paviment estava molt deteriorat per les arrels dels arbres, però vam voler aprofitar l’oportunitat per crear un espai de convivència, de joc i també educatiu", ha assenyalat. Així, l’espai està preparat amb malles antiarrels i formes ondulades per a contenir les arrels i evitar els desperfectes al sòl.
Segons Martínez, l’actuació s’ha plantejat amb criteris de sostenibilitat i incorpora elements vinculats al drenatge urbà sostenible, així com recursos perquè els infants descobreixin la biodiversitat de manera lúdica. Les cinc estacions inclouen continguts sobre les flors i la importància de la pol·linització, els arbres presents a la ciutat, les papallones, els insectes beneficiosos i els ocells urbans.
Entre els elements més destacats hi ha un "twister" temàtic sobre les papallones, un hotel d’insectes, jocs per identificar espècies vegetals i un sistema de codis QR que permet escoltar el cant d’alguns dels ocells que habiten a Terrassa. "Volíem que fos un espai educatiu però també lúdic, perquè les escoles el puguin utilitzar i perquè les famílies en gaudeixin", ha remarcat la responsable municipal.
La renovació també ha comportat la millora de la zona de jocs infantils existent, la construcció d’una rampa per facilitar-ne l’accés i noves plantacions per afavorir la presència de fauna pol·linitzadora.
Una llarga reivindicació veïnal
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha recordat que la transformació de l’espai respon a una petició històrica de l’Associació de Veïns de Les Torres de Can Parellada. "Aquesta era una demanda de fa molts anys. Les moreres aixecaven el paviment i generaven problemes de seguretat. Hem fet una actuació important per millorar l’accessibilitat i convertir aquest espai en un entorn pedagògic vinculat a la biodiversitat i al verd urbà", ha explicat.
Ballart ha destacat que la intervenció, valorada en prop de 250.000 euros, s’emmarca en una estratègia municipal per dotar els espais públics de contingut educatiu. "Volem que aquests espais serveixin a les escoles per sensibilitzar els infants sobre qüestions ambientals que són molt rellevants. És una línia que també veurem en altres projectes de ciutat, com el futur Parc de la República", ha afirmat.
Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns de Les Torres de Can Parellada, Ángel Moreno, ha celebrat la transformació d’un espai que acumulava anys de degradació. "Era una reivindicació històrica. Hi havia hagut accidents, alguns de greus, i feia temps que reclamàvem una actuació. La millora és significativa i és d’agrair tant per a l’associació com per al conjunt dels veïns", ha manifestat.
La intervenció es completarà pròximament amb un mural a l’interior del parc infantil de l’artista Xavier Pantaleón inspirat en la biodiversitat, que reforçarà el caràcter educatiu i ambiental d’aquest nou espai del barri.