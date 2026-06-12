Nova temporada de la FACT a Terrassa: Xiula, Ara Malikian, Llach i "Cançó d'amor i de guerra"

Torna Ara Malikian, ara amb la seva reeixida gira "Intruso". I pocs dies després, hi tindrà lloc l'homenatge "Llach-Gener 76", amb la participació de Gemma Humet. I vindrà el Ballet Nacional de España. LaFACT Cultural ha presentat la temporada de propostes de setembre del 2026 a gener del 2027, que inclou més de 30 espectacles. Sí, també el de Xiula.
La programació de la Factoria Cultural de Terrassa, a partir del 6 de setembre i fins al 23 de gener, oferirà un assortiment divers amb dansa, música clàssica, teatre, concerts, òpera i espectacles familiars. Les entrades ja estan a la venda des d’aquest divendres a les 10 hores. La temporada també inclourà cinc concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès, diversos concerts-tribut i espectacles de comèdia, així com la ja presentada 43a Temporada BBVA de Dansa amb sis espectacles a la tardor, entre els quals destaca una gala d’estrelles de l’English National Ballet, el Ballet Nacional de España i un homenatge a Stravinsky amb LaMOV.
Música clàssica
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és la gran protagonista de la Temporada Simfònica amb cinc propostes "que transiten per estils, èpoques i formats molt diversos", diu LaFACT. El cicle s’obrirà amb "Danses Hongareses de Brahms" (25 de setembre), un programa ple de contrastos amb la participació de la prestigiosa violista Sara Ferrández, que també inclou obres de Liszt i Schumann.
El novembre la temporada farà un gir cap a l’univers del cinema amb "Psicosi" (1 de novembre). Es tracta d'una experiència immersiva "que combina la projecció de l’obra mestra d’Alfred Hitchcock amb la interpretació en directe de la inquietant banda sonora de Bernard Herrmann, sota la direcció de Julian Bigg".
El pla de la tardor continuarà amb "La dansa del sabre" (28 de novembre), una proposta "que posa el focus en la creació contemporània amb l’estrena d’un concert de Miquel de Jorge per a saxòfon (Iñaki Bermúdez), orquestra i el Cor de Noies de l’Orfeó Català, i completat amb obres de Khatxaturian i Rimski-Kórsakov, sota la direcció de Noemí Pasquina".
Ja en període nadalenc, arribarà el tradicional Festival de Valsos i Danses (26 de desembre), una vetllada festiva dedicada als valsos i polques de la família Strauss, "que convida el públic a celebrar aquestes dates amb elegància i esperit vienès". Finalment, la temporada culminarà amb "Pop-Rock Simfònic" (22 de gener), un concert dirigit per Isabel Rubio que fusiona la força de l’orquestra amb les veus solistes per reinterpretar grans himnes de Deep Purple, The Beatles, Queen i Pink Floyd, entre d’altres, "en una mostra de la versatilitat i la capacitat de l’OSV per connectar amb públics ben diversos", indica la institució cultural.
Altres concerts
La música en directe tindrà tres cites destacades. La primera cita serà amb l’Ara Malikian (13 de novembre), que torna a la Factoria Cultural amb la seva aclamada gira "Intruso", una celebració "de la diversitat i del poder universal de la música". Pocs dies després, com va anunciar el Diari de Terrassa, tindrà lloc a LaFACT l’homenatge "Llach – Gener 76" (29 de novembre, en dues sessions), una commemoració dels 50 anys dels històrics Concerts de la Transició. Amb direcció musical de Manel Camp i la participació de veus destacades com la terrassenca Gemma Humet, Joan Reig i Borja Penalba, "el concert reivindica la vigència del llegat musical i cultural de Lluís Llach". El tercer gran recital serà "Sau, un concert de pel·lícula" (28 de desembre), una proposta liderada per Pep Sala i amb el nou vocalista Fredrik, "que combina els grans èxits de la banda amb imatges inèdites d’una de les formacions més estimades del rock català".
Teatre en català
"La temporada de teatre en català reunirà dues propostes protagonitzades per alguns dels noms més estimats de l’escena catalana, amb espectacles que combinen humor, enginy i una gran complicitat amb el públic", destaca LaFACT. La primera cita serà "L’auca del senyor Pera" (31 d’octubre), un espectacle en què Joan Pera ret homenatge a Santiago Rusiñol "des de la seva inconfusible mirada humorística, construint una auca inspirada en la seva pròpia vida". La programació continuarà amb "Una idea genial" (3 de desembre), presentada com "una comèdia esbojarrada que juga amb les dobles identitats, els malentesos i les confusions". La protagonitzen intèrprets reconeguts com Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susanna Garachana i Anna Azcona.
Familiars
La programació familiar alternarà música, circ, humor i arts escèniques per a totes les edats. S'obrirà amb el "Pony Menut" (26 de setembre), una proposta especialment pensada per als més petits, "plena de cançons que exploren llocs, moments de la història i curiositats en un espectacle fresc, participatiu i ple de sensibilitat". Més endavant arribarà el personatge de clown "Gromic" (15 de novembre), amb un viatge poètic i universal. Gromic és un vagabund que convida els espectadors a reconnectar amb la senzillesa, el joc i la capacitat de sorpresa que sovint s’amaga en les petites coses.
Coincidint amb les festes nadalenques, el grup Xiula (27 de desembre) presentarà una aventura amb el concert "Xiulaland". Serà un espectacle interactiu "per viatjar, cantar, riure i emocionar a petits i grans". La programació familiar culminarà amb el tradicional 20è Circ de l’Any (7 de gener), la gran producció anual de Tub d’Assaig 7.70, que en aquesta edició commemora una nova fita de la seva trajectòria.
Òpera i sarsuela
Dues són les cites més destacades per als amants del teatre musical, "amb propostes que reivindiquen tant el patrimoni líric del país com els grans títols del repertori operístic". La temporada s’obrirà amb "Cançó d’amor i de guerra" (13 de setembre), una de les sarsueles més emblemàtiques del repertori català i recentment guardonada amb el Premi Nacional a la Millor Sarsuela 2026. Aquesta producció, que compta amb la participació de l’Esbart Dansaire Egarenc, trasllada l’espectador al Vallespir durant l’ocupació napoleònica "per narrar una història que entrellaça amor, lluita i identitat col·lectiva".
Ja a principis d’any arribarà "Il piccolo elisir d’amore" (15 de gener), una òpera solidària basada en l’obra de Gaetano Donizetti i organitzada a benefici de l’entitat Som Riures-Dentistes Solidaris. La producció comptarà amb les veus de Laia Camps (Adina), Joan Martínez Colás (Nemorino) i René Alberto Cazes (Belcore), així com amb la participació del Cor Som Riures i el Cor Barcelona Classic Academy.
Dansa
La dansa continuarà ocupant un lloc central a la programació de LaFACT gràcies a la 43a Temporada BBVA de Dansa. La segona part de la temporada, presentada el novembre passat, reuneix companyies de referència i propostes que abracen des del gran repertori clàssic fins a les creacions contemporànies més innovadores, "convertint Terrassa en un dels principals punts de trobada de la dansa al país", apunta la institució. El programa s’obrirà amb "Giselle", interpretada pel Ballet de Barcelona (19 de setembre), una renovada versió d’un dels grans clàssics del ballet romàntic. Continuarà amb "Stravinsky", de la companyia LaMOV (3 d’octubre), un treball que reuneix dues de les obres més influents del segle XX, "L’ocell de foc" i "La consagració de la primavera".
Pocs dies després arribarà de nou "Dancing Beethoven" (17 d’octubre), una producció professional pròpia de Factoria de Dansa / LaFACT, que converteix en moviment dues de les simfonies més celebrades del compositor alemany. Els coreògrafs convidats Kevin O’Day i Jamal Callender signen dues creacions inspirades, respectivament, en la Cinquena i la Setena Simfonia.
El mes de novembre començarà amb la visita del Ballet Nacional de España (7 i 8 de novembre), que presentarà un programa triple format per "Dualia", una reflexió sobre el diàleg entre tradició i contemporaneïtat; "Segunda piel", un recorregut vital a través de la trajectòria del ballarí Miguel Ángel Corbacho; i "Grito", una creació d’Antonio Canales que ret homenatge a la riquesa expressiva dels diferents palos del flamenco.
La dansa internacional prendrà el relleu amb la Gala d’Estrelles de l’English National Ballet (21 i 22 de novembre), una oportunitat per veure en directe els ballarins principals d’una de les companyies més prestigioses del món.
La temporada culminarà amb "El Trencanous" (12 i 13 de desembre), una producció de PAR en Dansa | LaFACT amb coreografia de Rodolfo Castellanos a partir de la versió clàssica de Petipà. "L’espectacle recupera tota la màgia d’aquest conte universal que s’ha convertit en una tradició imprescindible del Nadal", assegura LaFACT.
Avançament de la 44a Temporada BBVA de Dansa
A banda d’aquests espectacles de la propera tardor, LaFACT ha obert també la venda per a les primeres propostes de dansa del 2027. Els dies 16 i 17 de gener, el Ballet Clàssic Internacional presentarà "La bella dorment", una de les grans joies del repertori clàssic, i els dies 30 i 31 de gener, tornarà a l’escenari la Compañía Nacho Duato, amb un programa que recupera quatre peces icòniques del coreògraf valencià: "Gnawa", "Liberté", "L’Amoroso" i "Na Floresta".
Durant el primer semestre de 2026 (gener-juny), la Factoria Cultural de Terrassa ha registrat una afluència total de 17.990 espectadors, assolint una ocupació del 91% en el conjunt de tota la programació de LaFACT (dansa, música clàssica, concerts, teatre i familiars en català).