Quatre detinguts després d’un intent de robatori amb força en un concessionari de Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa ha frustrat la matinada d’aquest divendres un intent de robatori al concessionari de vehicles Flexicar de l’avinguda del Vallès, al barri de Can Parellada. Els fets han tingut lloc cap a la 1.35 hores, quan ha saltat l’alarma de l’establiment i, en conseqüència, s'ha activat un dispositiu policial.
Segons les primeres informacions, un grup de persones havia accedit al recinte amb la intenció de sostreure la caixa forta o obtenir les claus d’alguns vehicles. L’arribada dels agents ha obligat els assaltants a fugir precipitadament, fet que ha donat lloc a una persecució pels carrers de la ciutat.
L’operatiu s'ha saldat amb la detenció de quatre persones. Dos dels sospitosos han estat interceptats després que el vehicle en què circulaven col·lidís amb un cotxe policial, mentre que dues persones més han intentat escapar a peu per la riera de les Arenes abans de ser localitzades i arrestades. Durant la intervenció, tres agents han resultat ferits lleus a conseqüència de la resistència exercida en el moment de les detencions. Paral·lelament, un segon vehicle implicat en l’assalt ha aconseguit escapar del dispositiu policial.
Segons la Policia Municipal, en el vehicle intervingut s'hi han localitzat eines utilitzades per a robatoris, passamuntanyes, tapaboques, un inhibidor de freqüència, una caixa de cabals i diverses claus de cotxes. No s'ha arribat a sostreure cap vehicle, tot i que el concessionari ha patit danys materials durant l’assalt. La investigació continua oberta i està en mans dels Mossos d’Esquadra, que treballen per identificar la resta de persones que haurien participat en els fets i que han aconseguit fugir.