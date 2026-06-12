Montse Alcaraz serà la pregonera de la Festa Major de Terrassa 2026

La presidenta del Bitxo del Torrent Mitger, Montse Alcaraz, serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major de Terrassa d'aquest any. Alcaraz, que està al capdavant d'aquesta entitat des de l'any 2019, és un referent de la cultura popular terrassenca i forma part de Se'n Fa Una, el grup de música tradicional que des del 2007 ofereix un ampli repertori de música popular i danses d'arreu del món. Així s'ha anunciat en la presentació de la programació de la Festa Major aquest divendres a l'Espai Vela del parc de Vallparadís.
Montse Alcaraz ha defensat el paper fonamental de les colles durant aquests dies, assegurant que la cultura popular és "l'eix que tot ho engloba, que tot li dóna sentit". Per il·lustrar-ho, ha demanat imaginar "aquell dia que surt el Capgròs i el descobrim i veus tots els capgrossos que tenim a la ciutat, que baixa el drac, que tenim el bestiari, els bastoners, els castells...", una suma d'elements que defineix com "un bombardeig constant de positivitat, d'energia i d'alegria".
Per la seva banda, l'alcalde Jordi Ballart ha posat en valor la figura d'Alcaraz com "un referent de la cultura popular de la nostra ciutat". Ballart ha lamentat que actualment "la cultura popular i tradicional està rebent atacs per part de gent que no voldrien que hi hagués cultura popular" i ha remarcat que, precisament en un moment com aquest, és fonamental fer-la valdre a través d'una pregonera tan significativa que, entre altres, ha contribuït a destacar el paper de la dona en la imatgeria festiva.
La celebració d'enguany tindrà lloc del 3 al 8 de juliol i oferirà un total de 346 activitats repartides en 18 espais principals de la ciutat. La programació d'aquest 2026 inclou fins a 95 actuacions musicals i 58 activitats de caràcter esportiu, consolidant-se com un dels esdeveniments més multitudinaris i participatius de l'any. Ballart ha reivindicat que la celebració "sempre és la gran festa de la ciutat, és un espai de trobada, un espai de convivència i també és un espai d'orgull compartit que realment ens recorda qui som i que ens fa únics com a terrassencs".
D'altra banda, el Cor Montserrat, que enguany celebra el seu 60è aniversari, serà l'encarregat de portar el penó de la ciutat durant el seguici d'autoritats de diumenge. Com a cordonera participarà la Penya Ciclista Nicky's, coincidint amb la commemoració dels seus 80 anys d'història.
Nous protocols i grans concerts
Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'aplicació dels nous Protocols de Festa Major, resultat d'un procés de revisió iniciat fa prop de tres anys amb la participació de les colles i entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat. La revisió actualitza uns protocols aprovats l'any 1997 i revisats per darrera vegada el 2009. Segons Ballart, es tracta d'una "feina col·lectiva que ens permet mirar endavant sense perdre de vista allò que ens fa únics". En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que una ciutat que cuida les seves tradicions "no és una ciutat que mira enrere, sinó una ciutat que sap d'on ve per decidir cap on vol anar".
Entre els principals noms del cartell musical destaquen Macaco, Els Catarres, The Tyets, Míriam Rodríguez, Els Amics de les Arts, Ana de Caro, Suu, Balkan Paradise Orchestra, Gemma Humet, Marc Parrot i el Quartet Brossa, Tremendo & Griffi, Código Neurótico o La Ludwig Band, entre d'altres. L'Espai Vapor, a la plaça del Vapor Ventalló, tornarà a convertir-se en un referent de les propostes musicals més innovadores amb artistes com The Pains of Being Pure At Heart, Triángulo de Amor Bizarro i Dame Area.
Els escenaris de la festa
Enguany, el programa es desplegarà en 18 espais clau de la ciutat. A banda del Raval de Montserrat, que acollirà els actes protocol·laris, la música agafarà el protagonisme a l'Espai Vela, la plaça Nova, la Plaça Vella, la plaça Didó, la plaça del Rector Homs, la plaça de Salvador Espriu i la Rambla Nord. L'oferta es complementarà amb punts estratègics com l'Espai Vapor, reservat per als artistes més innovadors, i l'Espai La Taifa, un punt de trobada de la cultura popular.
El parc de Vallparadís acollirà 64 activitats familiars del 4 al 6 de juliol, mentre que l'esport aportarà 58 propostes de la mà de 35 entitats esportives.
Pel que fa a la imatge de la Festa Major, és obra de l'artista terrassenca Anna Taratiel, que ha impulsat una proposta visual oberta i participativa que ha rebut prop de 400 propostes d'imatges, una selecció de les quals es podrà veure en elements com banderoles, tanques, entre d'altres. Aquesta iniciativa es complementa amb la possibilitat que cada persona pugui configurar el seu propi programa a través de la web oficial.
El pressupost de la Festa Major s'eleva a 881.384,29 euros, dels quals 165.289 provenen de les aportacions de les entitats col·laboradores.
El repartiment dels mocadors
La bona resposta ciutadana de l'any passat ha propiciat que en aquesta edició es reparteixin 11.000 mocadors de Festa Major, fet que suposa un increment del 17%. Es podran recollir a partir del 29 de juny i només se n'atorgaran dos per persona.