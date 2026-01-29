Campanya a l’Estadi Olímpic per fomentar les adopcions d’animals

Diumenge a les 18 hores, abans del partit de lliga entre el Terrassa FC i el Barça Atlètic i també a la mitja part, se celebrarà a l’Estadi Olímpic una campanya per fomentar les adopcions de gossos , que duu per títol “Amunt Terrassa! Amunt Adopcions!”. El Centre d’Adopció d’Animals Domèstics de Terrassa (CAAD), que aquest any s’ha integrat al servei municipal de Benestar Animal, col·labora per segona temporada consecutiva amb el Terrassa per donar visibilitat a les adopcions d’animals de companyia i sensibilitzar sobre l’abandonament.
Alguns futbolistes del Terrassa saltaran a la gespa acompanyats de gossos per adoptar. Al descans es projectarà un vídeo per conscienciar sobre l’adopció i la tinença responsable.
A més, a l’entrada de tribuna s’instal·larà un punt de recollida de material per a gossos i gats: mantes, “transportins”, abrics, rascadors per a gats. A canvi del material s’entregarà una entrada de general o gol per al partit.
Pel regidor de Benestar Animal, Noel Duque, aquesta mena d’accions “són clau per apropar el CAAD a la ciutadania i per recordar que l’adopció és un acte de responsabilitat i de compromís amb el benestar animal”.