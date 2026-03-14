Punt final al somni de la Copa

No jugarà el CN Terrassa la final de la quarantena edició de la Copa del Rei de waterpolo que organitza des de divendres. Ho faran diumenge a les 13.30 hores el CN Atlètic Barceloneta i el CN Sabadell. Els mariners han superat avui per 18 a 5 al CN Sant Andreu, mentre que els terrassencs no han pogut amb el seu etern rival, que els ha superat per 7 a 11 en un duel de semifinals que ha jugat de tu a tu durant els tres primers períodes.
El primer quart ha estat el dels porters. Tant Xavi Teclas com Edu Lorrio s'han lluït amb grans aturades i el marcador no ha passat de l'empat a un gol. Òscar Blasco ha posat per davant els de Sergi Mora quan faltaven dos minuts i Sergi Cabanas ha igualat de penal en la següent acció.
Al segon quart, els de Quim Colet han començat a establir diferències. Anotaven totes les seves accions de superioritat, ben al contrari que els locals, que no trobaven la manera de fer mal en els seus atacs. L'ex del Natació Alberto Barroso ha fet l'1 a 2, primer avantatge dels sabadellencs. Però el Natació estava decidit a seguir en la lluita i un gol de Lars Ten Broek ha significat l'empat a dos. Kosta Averka ha fet el 2 a 3 en una acció de doble superioritat i Alberto Barroso ha fet el 2 a 4 quan faltaven 25 segons pel descans, en una increïble acció de tres homes de més.
Un tercer quart clau
El tercer temps ha estat clau per acabar decidint si la balança es decantava cap a una o altra de les capitals vallesanes. Ten Broek ha retallat distàncies en un magnífic llançament llunyà. El boia sabadellenc Jan Pérez ha tornat el duel als dos gols d'avantatge per als de Colet, però Nacho Bargalló, gairebé l'únic argument ofensiu dels terrassencs a l'aigua, ha retallat distàncies de nou. Una revisió arbitral ha fet que el tercer quart no es tanqués amb 5 a 7 sinó amb 5 a 8, ja que s'ha concedit un penal al Sabadell que Cabanas ha transformat.
Per primera vegada, el desavantatge era de tres gols. El derbi estava gairebé sentenciat. En els minuts de la brossa de l'últim període, un parcial de 0 a 3 amb gols de Pep Bonet, Alberto Barroso i Jack Larsen ha dut el marcador al 5 a 11. Dues dianes de Bargalló i Agustí Pericas a l'últim minut han permès maquillar lleugerament el resultat final fins a un digne 7 a 11.