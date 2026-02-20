Cara i creu per a les seleccions a Hobart

La selecció espanyola femenina de hockey ha golejat aquest divendres per 1 a 4 a domicili a la selecció australiana en el cinquè partit de l’FIH Pro League. Feia vuit anys que Espanya no s’imposava a Austràlia en categoria femenina. De fet, els cinc darrers enfrontaments es van saldar amb victòria “aussie”.
El combinat que prepara Carlos García Cuenca continua a la part alta de la classificació. Són quartes amb 11 punts i un balanç de quatre triomfs (un per “shoot-outs” i una sola derrota. Per davant tenen l’Argentina amb 17 i dos partits més. Lideren la classificació femenina els Països Baixos i Bèlgica amb 21 punts i set i vuit partits disputats respectivament.
Cinc jugadores terrassenques (Clara Pérez, Clara Badia, Marta Segú, Sofia Keenan i Sofía Rogoski), han format part de la llista de 18 jugadores. No ha jugat la davantera de l’Egara Mireia Herrero.
Lucía Jiménez ha inaugurat el marcador als cinc minuts de partit en transformar un penal-córner. Dos minuts després, les de Carlos García Cuenca han perdonat un altre penal, en aquest cas combinat. Mihaylia Howell ha empatat al minut 10 en un altre penal. Al minut 25, la davantera de l’Atlètic Sofía Rogoski ha aprofitat un altre penal per tornar l’avantatge a les espanyoles. Quan faltava poc més d’un minut per arribar al descans, Laura Bosch ha aprofitat una assistència de Marta Segú per fer l’1 a 3. Les oceàniques han intentat retallar distàncies sense èxit a la represa, però quan faltaven vuit minuts per acabar el matx, Marta Segú ha fet, també de penal-córner, l’1 a 4 definitiu.
Nova ensopegada per als de Caldas
Per contra, l’equip masculí ha perdut per 3 a 1 davant el combinat australià i segueix sense haver sumat cap punt en aquesta edició de la Pro League. Igual que l’Índia, el seu rival d’avui, i el Pakistan, té zero punts. Lidera la classificació Bèlgica amb 22 punts, seguida de l’Argentina amb 17.
Fins a set terrassencs han participat en aquest matx amb el combinat de Max Caldas: Jordi Bonastre, Xavi Gispert, Pepe Cunill, Pol Cabré-Verdiell, Marc Vizcaino, Pere Amat i Marc Recasens.
Jack Welch ha fet el primer gol als tres minuts i Joel Rintala ha aprofitat un penal per fer el segon al minut 31. Quan faltaven vuit minuts, Nicolás Álvarez ha retallat distàncies, però de nou Welch, de penal, ha tancat el duel.