El CN Terrassa perd per penals contra el CN Sant Andreu i es queda sense final

Ho va tenir a tocar. El CN Terrassa va perdre a la tanda de penals en el segon partit del "play-off" de semifinals de la lliga de Divisió d'Honor femenina contra el líder de la fase regular, el CN Sant Andreu. El conjunt que prepara Xavi Pérez va perdre el primer partit a Barcelona per 13 a 9. El segon va acabar amb empat a nou, però les andreuenques es van imposar per 2 a 4 a la tanda de penals.
El Natació va arribar al descans perdent per 3 a 5, però en una magnífica segona meitat va reaccionar. S'ho va jugar tot als penals, que van donar el segon punt i l'accés a la gran final al conjunt que prepara Javi Aznar.
Elena Ruiz i Alice Williams van posar per davant les visitants en els dos primers minuts. Júlia Vilaseca va retallar distàncies i Martina Fernández va empatar al minut 5, abans que Nona Pérez tanqués el primer quart amb el 2 a 3.
Al segon període, les defenses es van imposar als atacs. Només hi va haver tres gols. Williams va situar les barcelonines a dos gols de distància quan quedaven quatre minuts per arribar al descans. Emily Nicholson va fer el 3 a 4 i l'exboia del CN Terrassa Paula Camus va tancar la primera meitat amb el 3 a 5.
Tres gols en un sol minut
Les de Pérez van saber reaccionar a la represa. Després del gol d'Alba Muñoz que situava el Sant Andreu tres gols per davant, Paula Prats va fer el 4 a 6. Queralt Antón va tornar al +3 de penal. El Natació es va refer i va signar un parcial de 3 a 0 amb un sol minut de diferència. Una diana de Panni Szegedi i dues d'Irene Casado van situar un esperançador 7 a 7 a l'electrònic. Antón, però va tancar el tercer parcial amb el 7 a 8.
Va intentar defensar el CN Terrassa l'eliminatòria davant d'un Sant Andreu disposat a sentenciar per la via ràpida. Les de Xavi Pérez, però, van saber-se mantenir dins del partit davant d'un dels millors equips del món. Quan faltaven només tres minuts per acabar, Pili Peña va anotar el 8 a 8, que va ser el darrer gol de la seva carrera esportiva.
Un penal d'Elena Ruiz quan faltaven dos minuts va posar pressió a les egarenques. A 42 segons del final, Noelia Cuenda va establir el 9 a 9. Pili Peña va estavellar un llançament al pal al darrer segon del matx. Els penals, però, van sentenciar en favor de les d'Aznar.
La capitana marxa per la porta gran
La madrilenya Pili Peña va tenir el comiat que es mereixia. Va tornar a ser transcendent a l’aigua davant d’un Sant Andreu que jugarà la “final-four” de l’Eurolliga i fins i tot va tenir una darrera oportunitat per fer el gol del triomf i forçar un tercer partit dissabte per ser a la final. Després de set temporades al CN Terrassa, la campiona olímpica va marxar entre aplaudiments en acabar el partit i la temporada. En un acte senzill, però emotiu, Peña va tornar a rebre l’escalf de la seva afició. En els 20 anys que ha jugat a la selecció ha guanyat tres medalles olímpiques, entre altres guardons. Va marxar a casa amb diferents plaques, del club, de la ciutat i de les federacions catalana i espanyola.