Tot o res per a l’Atlètic Terrassa al Pau Negre

Tres incògnites es resoldran diumenge a les 13 hores en la darrera jornada (unificada) de la lliga regular de la Divisió d’Honor masculina: el nom del campió, el nom dels dos equips que acompanyaran Club de Campo i Polo a la “final-four” (Sanse Complutense, Atlètic i Júnior estan empatats a 40 punts) i el nom de l’equip que baixarà i el que jugarà la promoció de permanència. Està entre Taburiente, Jolaseta i Sardinero.
L’Atlètic ha arribat a la jornada final sense haver tancat la seva participació en la “final-four” que es disputarà a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid el cap de setmana vinent. Pèro depèn d’ell mateix. En té prou amb imposar-se al camp del Barça. Empatant, i fins i tot perdent, també podria accedir-hi, però llavors hauria de replicar el resultat d’un dels altres dos aspirants, Complutense i Júnior. Els madrilenys juguen a casa contra el Tenis i els santcugatencs visiten un Polo que s’està jugant ser campió de la lliga regular i classificar-se per a l’EHL. La cosa no pot estar més equilibrada. Club de Campo i Polo estan empatats a 54 punts i tenen l’”average” particular igualat. En el general, els madrilenys tenen dos gols d’avantatge.
L’entrenador de l’Atlètic, Roger Pallarols, només pensa a guanyar a Barcelona. “Ens ho juguem a tot o res. Ser a la ‘final-four’ és i serà molt complicat i ara depèn de nosaltres. L’equip està molt responsabilitzat. Haurà de donar el 200% per guanyar en un camp molt complicat”, assegura.
El CD Terrassa i el Club Egara acomiadaran la temporada a les Pedritxes en un derbi sense absolutament res en joc. Els dos entrenadors s’acomiadaran del seu equip i els seus aficionats.
Jordi Fitó, tècnic del CD Terrassa, espera dir adeu amb victòria. “L’equip està molt motivat. Volem marxar guanyant l’Egara i superar la franja dels 30 punts, com hem fet en les dues darreres temporades”, comenta. Ara en té 29, per 34 d’un Egara que s’ha quedat sense opcions de lluitar pel títol. Per a Andrew Wilson, tècnic de l’Egara, demà viurà també l’últim partit.
Afrontem el partit sabent que no podem fer res de cara a la classificació. Intentarem acabar la temporada de la millor manera possible. Encara que no ens hi juguem res, defensarem el nostre escut fins al final", assenyala l'entrenador del Club Egara, Andrew Wilson.
A la lliga femenina, la darrera jornada serà demà a les 11. Egara i Atlètic es juguen ser tercer o quart. El tercer s’enfrontarà al Complutense en semifinals i el quart al Club de Campo. Les de Can Salas reben el Polo i les del Pla del Bon Aire al Júnior. El Terrassa, obligat a promocionar, visita al cuer, el Castelldefels.