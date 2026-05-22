Nou jugadors de Terrassa disputaran la segona part de la Pro League

Només tres d'ells militen en equips de la ciutat

  • Max Caldas, seleccionador espanyol masculí -

Publicat el 22 de maig de 2026 a les 13:54

El seleccionador espanyol Max Caldas ha fet públiques les llistes de jugadors convocats per a les dues properes finestres de la Pro League, del 10 al 21 de juny a la localitat belga de Wavre i del 21 al 28 de juny a la capital alemanya, Berlín.

Nou internacionals terrassencs formen part d’ambdues convocatòries. Es tracta de Jordi Bonastre i Pepe Cunill (Atlètic Terrassa); Pere Amat (Club Egara); Marc Miralles (RC Polo); Pol Cabré-Verdiell i Gerard Clapés (Oranje Rood); Marc Vizcaino (Den Bosch); Marc Recasens (Rotterdam); i Xavi Gispert (Royal Herakles).

Espanya, setena amb cinc punts, s’enfrontarà en aquesta segona meitat de la competició a les seleccions del Pakistan, Bèlgica, l’Argentina i Alemanya. Els de Caldas jugaran dos partits davant cadascun d’aquests rivals. 
 

