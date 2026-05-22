Jornada de comiats al Club Egara: Mariona Girabent, Maialen García i Berta Muñoz

El partit que enfrontarà diumenge a les 11 hores al Pla del Bonaire al Club Egara amb el Júnior, últim de la lliga regular, servirà per acomiadar cinc integrants de la primera plantilla del club. Es tracta de les jugadores Mariona Girabent, Maialen García i Berta Muñoz, així com de l’entrenador Joan Vidal i la delegada Montse Dinarès. Plegaran després de la disputa de la “final-four”.
La portera Mariona Girabent (32 anys) i la defensora Maialen García (36 anys) es retiren després d’una llarguíssima trajectòria. Girabent és una jugadora formada a la casa i ha defensat la porteria del primer equip de l’Egara durant les 17 darreres temporades. García, que va arribar procedent del Júnior de Sant Cugat, es va formar a les categories inferiors de la Real Sociedad i ha viscut les quatre darreres temporades al Club Egara.
Tampoc no continuarà la temporada vinent la migcampista Berta Muñoz (22 anys), que ha arribat a un acord amb el Waterloo Ducks belga, on jugarà a partir de la temporada vinent.
S’acomiadarà també dels aficionats l’entrenador de l’equip, Joan Vidal, que ha dirigit l’equip del Pla del Bonaire les quatre darreres temporades i marxa al Polo, així com la delegada Montse Dinarès, que ha exercit aquestes funcions en els set darreres anys.