Catalunya, eliminada de la Copa de les Regions de la UEFA

La selecció catalana amateur de futbol no va aconseguir classificar-se per a la gran final de la fase estatal de la Copa de les Regions de la UEFA que s'ha disputat aquest cap de setmana a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
Els futbolistes terrassencs Alberto Salamanca (Vic) i Adrià López Padillo (FE Grama) van formar part del combinat de Gerard Roca, a més del jugador del San Cristóbal Ricki Calamardo i dels exjugadors del Jabac Agustín Mora (Vic), Albert Ruiz (Badalona) i Xavi Murcia (Tona).
Catalunya va caure per 2 a 4 contra Navarra en un partit intens i disputat. Tot i encaixar un gol al minut 10, els de Gerard Roca es van refer amb les dianes de Marc Roquet i Master Omar. Quan faltaven només cinc minuts per al final, el conjunt navarrès va empatar i va enviar el matx a la pròrroga. Tot i la resistència dels catalans, Navarra va fer el tercer gol. Catalunya va tenir ocasions per empatar i forçar els penals, però en una contra, els navarresos van fer el 2 a 4 definitiu en el temps afegit.
La selecció canària, que es va desfer de Galícia per 1 a 0 a la primera semifinal, es va proclamar campiona en imposar-se a la gran final de diumenge a Navarra gràcies a un solitari gol de Santi Domínguez al minut 59. Gràcies a aquest títol, els canaris representaran a Espanya a la Copa de les Regions de la UEFA 2026-2027. Disputaran la ronda intermèdia internacional davant d'Hongria, Israel i Letònia del 21 d'agost al 4 de desembre.