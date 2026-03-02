El CN Terrassa derrota per 10 a 16 el cuer, Club Encinas de Boadilla

En partit corresponent a la setzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo, el CN Terrassa es va desfer per un còmode marcador de 10 a 16 del cuer de la classificació, el Club Encinas de Boadilla. Els de Sergi Mora no van tenir massa problemes per endur-se els tres punts.
Jordi Chico va inaugurar el marcador al minut 2. Pablo Fernández va empatar al 6, però dues dianes d'Òscar Blasco i Marcel Teclas al darrer minut van deixar l'electrònic en 1 a 3. A la represa, Teclas i Agustí Pericas van ampliar l'avantatge fins a l'1 a 5 en només tres minuts. Víctor Fernández va fer el 2 a 5, abans que el capità Ricard Alarcón, Joe Bruce i Nacho Bargalló establissin el 3 a 8 amb el qual es va arribar al descans.
L'avantatge adquirit va ser suficient per deixar el duel sentenciat. Els madrilenys es van recuperar al tercer període gràcies a un 5 a 3 a favor. Amb 8 a 11, els terrassencs van prémer l'accelerador al quart període, que es van adjudicar per 2 a 5 amb dianes de Bargalló, Lars Ten Broek de penal, Chico, Albert Sabadell i de nou Ten Broek fins al 10 a 16 definitiu.
Aquest dimarts a les 20.45 hores, els egarencs visitaran la piscina de la Nova Escullera per enfrontar-se en partit avançat de la dissetena jornada al segon classificat, un CN Barcelona que li treu sis punts a la classificació. Els egarencs continuen quarts amb 33 punts. Si guanyen dimarts a Barcelona es quedaran a només tres punts de distància del tercer lloc a falta de cinc jornades per tancar la fase regular.