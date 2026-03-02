Pere Amat jugarà al Bloemendaal la temporada vinent

El jugador del Club Egara Pere Amat no continuarà l’any vinent al Pla del Bon Aire. Amat ha arribat a un acord amb el conjunt neerlandès del Bloemendaal de cara a la temporada vinent.\r\n\r\nSerà una baixa sensible per a l’equip que dirigirà el terrassenc Oriol Torras. Pere Amat Casellas té 21 anys i pot actuar tant de migcampista com de davanter. L’any 2022 va debutar amb la selecció espanyola, amb la que acumula ja cinc medalles en competicions internacionals. \r\n\r\nAmb el combinat sub-21 es va penjar la medalla de bronze al Mundial del 2023 a Kuala Lumpur i la de plata al de l’Índia del 2025. Va assolir també el bronze a l’Europeu de València del 2021 i l’or al del 2024 a Terrassa. Va ser també bronze amb la selecció absoluta de hockey sala a Alemanya. Acumula 24 partits i quatre gols amb l’absoluta.\r\n