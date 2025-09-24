Catalunya empata a dos amb França en el segon amistós sub-21

La selecció catalana sub-21 masculina va empatar ahir a dos gols en el segon enfrontament davant França, que es va disputar a l’Estadi Martí Colomer en el marc de la cinquena edició de la Setmana Catalana de l’Esport.\r\n\r\nEl conjunt que prepara el terrassenc Albert Massaguer es va avançar en el marcador amb dos gols, obra del jugador del Polo Guillermo Umbert i del del Club Egara Max Fitó. El combinat francès, però, va reaccionar en els minuts finals amb dos gols de penal-córner, establint l’empat a dos definitiu.\r\n\r\nEn el primer partit, disputat dimarts a la tarda, Catalunya es va imposar per 1 a 0. El combinat francès està preparant la seva participació en el Mundial sub-21 que es disputarà del 28 de novembre al 10 de desembre a l’Índia.\r\n