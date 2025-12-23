Recapten 3.500 euros per al Nepal

El parc de Vallparadís va acollir diumenge la sisena edició d’una cursa ja perfectament consolidada dins del calendari atlètic de la nostra ciutat. Es tracta de la Cursa-caminada solidària Vicente Ferrer, també coneguda amb el nom d’1km1vida, que va aplegar uns 400 participants, que van sortir de la plaça de Vicenc Ferrer i van completar les proves de 5 i 8 quilòmetres respectivament. Ambdues estaven obertes a totes les edats i nivells, per bé que aquells atletes més experimentats van prendre part en la de 8 quilèmetres, que va tenir com a guanyador l’atleta terrassenc Marc Otero.
La prova, que va tornar a demostrar la seva condició referencial del compromís social a la ciutat, està impulsada per l’atleta terrassenca Carme Ballesteros i organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT), amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
Enguany es van aconseguir recaptar 3.500 euros, que es destinaran íntegrament a dur a terme accions amb infants de la Fundació Vicente Ferrer al sud-est asiàtic, contribuint a millorar les seves oportunitats educatives, socials i de futur. El propòsit d’aquest 2025 és aconseguir que 250 nens i nenes d’entre 3 i 6 anys de la vall de Katmandú, al Nepal, puguin tenir accés a diversos centres de preescolar, garantint d’aquesta manera el seu dret a l’educació en un entorn segur.
Ambient festiu i solidari
Des de primera hora de diumenge al matí, l’ambient era vibrant. Famílies, escoles, grups d’amics i corredors de totes les classes, edats i nivells van omplir els carrers amb ganes de participar. Fidel al seu esperit inclusiu, la cursa no buscava marques ni podis. Com resa el seu lema, cada quilòmetre comptava.
El recorregut va ser una gran festa col·lectiva, que va culminar al sud del parc de Vallparadís.
Si l’any passat la padrina de la cursa va ser la waterpolista Paula Leitón, enguany, aquesta responsabilitat va recaure en la seva companya del CN Terrassa i de la selecció espanyola Pili Peña.