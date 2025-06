Cinc medalles per al CN Terrassa al Campionat d'Espanya de Palma

L’equip del CN Terrassa va quallar una magnífica actuació en el Campionat d’Espanya absolut d’estiu, que es va celebrar a Palma de Mallorca. El conjunt terrassenc es va endur cinc medalles en aquests “Open Trials”, dues d’or i tres de bronze. Una vegada més, un dels grans protagonistes de la competició va ser el nedador mallorquí Hugo González, que es va proclamar campió d’Espanya en els 200 metres estils amb un temps d’1’59”78, superant en 9 centèsimes el nedador del CN Sant Andreu Nil Cadevall.

González, a més, es va endur la medalla de bronze en els 200 metres esquena amb un registre d’1’59”65, superat només per Iván Martínez (CN Las Norias) amb 1’58”51 i Nicolás García (CD Gredos) amb 1’58”75.

Per la seva banda, el barceloní Mario Mollá es va proclamar campió d’Espanya dels 50 papallona amb un registre de 23”62, superant per només dues centèsimes a Alberto Lozano, del CD Sek.

Les dues darreres medalles de bronze se les van adjudicar Maria Romanjuk i Alba Herrero. Romanjuk va ser tercera en els 100 metres braça, que va nedar en un temps d’1’09”69. La nedadora estoniana es va quedar a 62 centèsimes de distància de la guanyadora, Jimena Ruiz, del Real Canoe. La plata va ser per a Nayara Pineda, del Torrelago, que va signar un temps d’1’09”28.

Per la seva banda, Alba Herrero va aconseguir també el bronze amb un temps de 56”13 en els 100 metres lliure. En aquesta final, la nedadora del Real Canoe Maria Daza va signar una millor marca estatal de 54”80. La plata va ser per a la nedadora del CN Sant Andreu Ainhoa Campabadal, amb un temps de 55”51.

Natació adaptada

D’altra banda, Saragossa va acollir el Campionat d’Espanya de natació adaptada per clubs, on el conjunt del CN Terrassa es va penjar set medalles: dues d’or, una de plata i quatre de bronze. El millor va ser Jacobo Garrido, que es va imposar en els 400 metres lliure i també en els 100 papallona i va acabar segon en els 100 lliure. Àlex Villarejo va aconseguir la medalla de bronze en els 100 braça, igual que Àlex Sánchez en els 50 papallona. En els relleus mixtos, l’equip del CN Terrassa integrat per Sarai Gascón, Paula Mateo, Jacobo Garrido i Àlex Sánchez van assolir dos bronzes, en els 4x100 lliure i 4x100 estils en la categoria de 34 punts.